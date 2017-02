Acusan a Federer de hacer "trampa" en la final contra Nadal

El último domingo Roger Federer se consagró campeón del Abierto de Australia tras vencer en una apasionante final al español Rafael Nadal. Sin embargo, el extenista australiano Pat Cash generó polémica al señalar que el suizo hizo “trampa”.

Cash señaló que Federer jugó sucio antes del inicio del quinto set, tanto en el partido decisivo como en la semifinal ante Stanislas Wawrinka.

“Está mal, Está haciendo trampa y se lo están permitiendo”, exclamó el actual comentarista de la BBC al ver que Federer pedía tiempo muerto antes del último set.

A pesar del enojo de Cash, el pedido del suizo está contemplado en el reglamento como finalmente reconoció el australiano: “Es una trampa legal, pero no está bien”.

Por su parte, el actual número 4 del mundo, quien también pidió tiempo muerto en la semifinal explicó que nunca intentó sacar ventaja: “Contra Nadal, durante el segundo set me comenzó a doler. Empecé a pensar: ‘Las reglas están ahí, se pueden usar’. Creo que no hay que abusarse del sistema”.

En un juego en donde la concentración es muchas veces más importante que el aspecto físico, el tiempo muerto es clave para “enfriar” al rival.

Sin embargo, Federer insistió que fueron sus problemas musculares los que lo llevaron a eso: “Mi pierna me venía doliendo desde el partido con Noah Rubin (segunda ronda). En el partido ante Stan (Wawrinka) me dolía desde el inicio. Después de que él solicitara un tiempo médico pensé que podía hacer lo mismo, que podría ser útil algún masaje. Creo que me ayudó un poco”.

