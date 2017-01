Diego Forlán: "Por ahora no pienso en retirarme"

Diego Forlán es uno de los mejores delanteros que ha pasado por la liga española y aún tiene cuerda para rato, según reconoció él mismo la pasada noche en El Primer Palo de esRadio con Juanma Rodríguez. El ariete uruguayo ha terminado hace pocas fechas su participación con el Mumbai City en la liga india, competición a la que quiere regresar siempre y cuando llegue una buena oferta.

La India, el fútbol español, el Atlético de Madrid y el Real Madrid, temas a tratar en la entrevista con el goleador charrúa.

¿El futuro pasa por repetir experiencia en la India?

“Sí, me gustaría repetir en la India. Espero que me llegue una buena oferta. Alguna ha llegado, pero ninguna que me convenza por el momento”.

¿Diego Forlán tiene ya en mente retirarse?

“Por ahora, no quiero retirarme. Sigo disfrutando del fútbol y mientras haya proyectos que me motiven me siento con fuerzas y con ganas de continuar. Estoy muy tranquilo. Sé que se va acercando ese momento, pero estoy disfrutando. Soy un privilegiado por haber disfrutado de muchos años en este deporte con momentos muy intensos, sobre todo en los 12 años que estuve en Europa. Ahora uno va creciendo, tiene otro tipo de prioridades y otras motivaciones, pero quiero seguir jugando”.

¿Sigues la liga española?

“Ahora de vacaciones no suelo estar pendiente de la televisión aunque sí sigo mucho la Liga. Hoy no he podido ver el partido del Atlético de Madrid (Eibar) porque prefiero estar con la familia en estos momentos. Más tarde veré los resúmenes en las noticias. A veces veo las mejores jugadas, los mejores momentos y por supuesto los goles”.

¿Qué te parece la supuesta crisis del Real Madrid?

“España no es el único país que ve el fútbol así. Cuando vi que el Real Madrid perdía en Copa y lo que se decía me dio por reír. Cuando uno está tanto tiempo sin perder es porque tiene una buena base. No es casualidad. Es más casualidad perder los dos partidos que ha perdido que no hacerlo en 40. Así es el fútbol. Queda la vuelta y no es para dramatizar ni para hablar de crisis”.

¿Cómo es la vida en la India?

R: “La vida es muy diferente. Es un torneo corto y vivimos en el hotel con el cuerpo técnico. Fue una convivencia muy buena y ha sido una gran experiencia. Por esa razón quiero repetir y ganar el campeonato la próxima temporada”.

¿Cómo ves la delantera del Atlético de Madrid sin un nueve fijo?

“En un plantel, salvo en la época mía con el Kun que éramos los dos, siempre hay un sólo jugador que suele marcar los goles y ese es Griezmann. El año pasado cuando se habló de la renovación de Torres, Fernando hizo un gran final de temporada y marcó tantos importantes. Gameiro es un recién llegado y hoy hizo gol. También es cierto que el Atlético de Madrid no es un equipo que destaque por su capacidad de hacer goles. A veces termina jugando los partidos con un mediapunta y no hay tantas oportunidades para los delanteros. Sin continuidad es difícil entrar y tener regularidad. El único que la tiene es Griezmann. El otro puesto se pelea entre varios y eso hace que no se pueda llegar al nivel que la afición espera”.

¿Cómo ha cambiado la familia tu forma de ver el fútbol?

R: “La familia tiene mucho peso. Ten en cuenta que mi hijo y otro que viene en camino cambian la forma de ver las cosas y no es igual que cuando eres sólo una persona”.

Con información de Libertad Digital