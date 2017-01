Mourinho: No hay mejor lateral derecho que Antonio Valencia

“No existe un mejor lateral derecho en el fútbol que Antonio Valencia”, expresó el entrenador del Manchester United, José Mourinho, a MUTV en el Trafford Training Centre este viernes.

Mourinho elogió al jugador y señaló que”creo que es el mejor lateral derecho que puede tener. Es sólo para nosotros mantener el mejor. No creo que se trata de una recompensa”.

En ese sentido, el entrenador dijo que tener a Valencia en el club inglés es “un privilegio para que tengamos un buen jugador y un hombre tan bueno

“Antonio está jugando mejor que nunca, creo. Esta temporada está jugando magníficamente “, señaló Mourinho.

De acuerdo con la web Manchester United, Valencia se ha convertido rápidamente en una parte vital del equipo de Mourinho registrándose 23 aperturas en todas las competiciones esta temporada.

A el ecuatoriano se le han contabilizado 271 apariciones, 21 goles y ganó seis trofeos para el club.

Vale recordar que Valencia renovó su contrato con el club inglés hasta junio de 2018.

