Antonio Valencia: Falta una Champions

Antonio Valencia manifestó sus ambiciones en el Manchester United luego de que extendió su contrato con el club inglés hasta junio de 2018. “Todavía hay muchas cosas que hacer.Falta una Champions, faltan más trofeos Premier”.

El ecuatoriano señaló que aunque “todavía hay muchas cosas que hacer, me gustaría seguir ganando con Manchester y voy a seguir trabajando duro para intentar conseguirlo, estoy muy feliz aquí”.

Sobre su renovación con el club inglés dijo que “no puso pero” a la hora de extender el contrato y que se ha establecido una serie de objetivos a alcanzar con el equipo. “Estoy muy contento”, dijo.

“Con el equipo he renovado tres veces. Y en las tres veces, no he tenido ningún problema con la renovación. Siempre lo he hecho feliz porque me gusta el equipo y mi familia está feliz aquí”, expresó Valencia.

Fuente Manchester United