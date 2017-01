Sergio Ramos podría ser nombrado persona "non grata" para el Sevilla

Tres partidos seguidos entre el Real Madrid y el Sevilla han puesto en tensión la situación entre el equipo rojiblanco y el capitán de los merengues. “Sergio Ramos, hijo de puta” fue el insulto más coreado el pasado domingo en el encuentro de Liga y la reacción del defensa central no ha sido indiferente.

Es por eso, que la afición sevillana se encuentra promoviendo por las diferentes redes sociales un documento en el que exigen al Sevilla que Ramos sea nombrado como persona “non grata” para el club, que se encuentra colgado en el portal change.org, “la mayor plataforma de peticiones del mundo”.

“Instamos al consejo de administración del Sevilla Fútbol Club S. A. D., a que declare al ‘señor’ Sergio Ramos García persona no grata para el Sevilla Fútbol Club S. A. D., prohibiéndole el acceso a las instalaciones que el club posee en tanto en cuanto el ‘señor’ Sergio Ramos García no esté desempeñando su labor como futbolista profesional”, profesa el documento que además insiste que “no pueden ni deben consentir las continuas faltas de respeto que lleva efectuadas el ‘señor’ Sergio Ramos García hacía el Sevilla F.C. en particular, y el sevillismo en general”.

Hasta ahora, Ramos no se ha pronunciado ante este último recurso, pese a que sí había dicho antes que no sentía respeto por las personas que lo habían insultado en el estadio Sánchez Pizjuán.