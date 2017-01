Antonio Valencia extiende su contrato con el Manchester United hasta 2018

El futbolista ecuatoriano, Antonio Valencia, extendió su contrato con el Manchester United hasta junio de 2018; así lo reportó la cuenta oficial de Twitter del club inglés.

