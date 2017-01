Cambian estadio del partido de Barcelona SC y Vasco da Gama

El partido entre Barcelona SC y Vasco da Gama por la primera ronda de la Florida Cup, a disputarse este 15 de enero a partir de las 14H00, se jugará en el Central Broward Stadium y no en el Lockhart Stadium como se había anunciado, según informó la organización del torneo a través de su cuenta en Twitter.

Al parecer, el cambio de la sede del partido se da por motivos de estándares de seguridad.

El equipo torero realiza su pretemporada en Florida y este duelo será el primer amistoso oficial que tengan durante esta etapa de preparación. De que Barcelona SC derrote al equipo brasileño se enfrentará en la semifinal al Corinthians, reseña Studio Fútbol.

.@vascodagama and @BarcelonaSCweb will play at Central Broward Stadium. Transfered from Lockhart Stadium due to safety standards #FloridaCup pic.twitter.com/w6VcS0fhVV

— Florida Cup (@Florida_Cup) January 12, 2017