Kaviedes visitó el complejo de El Nacional

Jaime Iván Kaviedes confirmó que tiene la ilusión de volver a jugar fútbol profesional. Hoy, 11 de enero, Kaviedes visitó el Complejo de Tumbaco donde habló de su futuro con el técnico de El Nacional, Eduardo Favaro.

“Tenía bastante tiempo que no venía al complejo de El Nacional. Estoy aquí para hablar un poco con el profe, con el ‘Capi’ (César) Benalcázar (preparador físico del club) sobre el tema que está planteado, me ilusiono de a poco”, dijo el ‘Nine’ en entrevista con los medios capitalinos.

Kaviedes no se quedó ahí. Además dijo que quiere callar a sus detractores. Según ellos, Kaviedes no está en condiciones de volver y eso lo alienta para su regreso al profesionalismo.

Lo que me está motivando a jugar son las críticas y los comentarios en contra que he escuchado, esos comentarios adversos de que por la edad (en octubre cumplirá 40 años) ya no debo jugar, eso me da ganas de volver”, afirmó.