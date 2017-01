Antonio Valencia, nominado como mejor jugador ante Hull City

El Manchester United, gracias a un tanto del español Juan Mata en la primera mitad y a otro del belga Marouane Fellaini en los instantes finales, derrotó este martes al Hull City en Old Trafford (2-0) y se colocó con pie y medio en la final de la Copa de la Liga (EFL Cup)

Sabía Mourinho -tres veces ganador de la Copa de la Liga, sólo Alex Ferguson y Brian Clough (4) tienen más- de la importancia del partido y apostó por un once plagado de sus mejores hombres.

Siete cambios hizo el técnico luso con respecto al equipo que ganó en la FA Cup al Reading (4-0). Regresaron al once De Gea, el ecuatoriano Antonio Valencia, Ander Herrera, Pogba, Mkhitaryan, Darmian y Jones. Ibrahimovic, enfermo, no estuvo en la convocatoria.

En este encuentro, el mediocampista ecuatoriano fue nominado como ‘Man of the match’ del juego contra Hull City por la Capital One Cup, junto a Pogba y Mata.

Retweet to vote for @Anto_V25 as #MUFC's Man of the Match against Hull. pic.twitter.com/ic1w1x2hjp — Manchester United (@ManUtd) January 10, 2017

Con esta contundente victoria, Mourinho da un paso de gigante para pelear por su primer título desde su llegada a un Manchester United que deberá confirmar el pase a la final de la EFL Cup en el partido de vuelta, el 25 de enero en el KCOM Stadium de Hull (20:00 GMT). EFE