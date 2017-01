Alfredo Cuentas habló de Claudio Bieler a Barcelona SC

Claudio Bieler siempre ha estado enredado entre Liga de Quito y Barcelona SC. Sin embargo, Alfredo Cuentas descartó que Bieler llegue a Barcelona SC.

“No lo he escuchado (a Bieler), y contrataciones por el momento está cerrado, a no ser que haya algún auspiciante o haya algún pedido específico del técnico, el cual no ha habido”, indicó Cuentas en entrevista a Estadio.

Con esas declaraciones, Cuentas descarta, por ahora, el fichaje del exjugador de Liga de Quito que, además, ha tenido cruces con hinchas amarillos por hablar de la Copa Libertadores de América.

Sobre la Noche Amarilla, Cuentas dijo que Peñarol está descartado como rival para la Noche Amarilla. Además, dijo que la figura mundialista que llegue al evento dependerá del inicio del campeonato nacional, eso por tema de agenda.

Cuentas además confirmó que la institución ha pagado 350 mil dólares por la deuda de Rolando Zárate y que dependen de él para la reducción de puntos para el próximo campeonato.