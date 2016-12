Jonathan Álvez se tatuará el escudo de Barcelona

Luego de quedar campeón con Barcelona en 2016, el goleador de Barcelona Jonatan Álvez anunció que cumplirá su ofrecimiento a la afición torera de tatuarse el escudo de Barcelona en su piel, en la que ya está inscrito el emblema de Danubio, club uruguayo en el que destacó en su país.

“Ya va el escudo de Barcelona con el de Danubio. En Ecuador me considero un hincha de Barcelona, hice una promesa y ya verán lo que me voy a hacer (el tatuaje)… Voy a seguir usando el número 44, me ha dado suerte”, reveló el uruguayo en una entrevista a la radio CRE.

“Estoy muy cómodo acá, tengo cuatro años de contrato, mañana quién sabe, las vueltas de la vida, trataré de hacer lo mío, demostrar a la institución que sigo creciendo, en lo personal si me nacionalizo será algo muy lindo, lo importante es pensar en Barcelona y hacer lo mejor para el club”, comentó Álvez, quien ratificó su continuidad en Barcelona a pesar de las ofertas del fútbol de México y del mismo Uruguay.

Sobre la propuesta del Peñarol uruguayo, dijo: “Me identifico con Leo Ramos (quien es anunciado como DT de Peñarol), fue quien me hizo debutar en Uruguay. Estoy agradecido a él, fue un paso importante que me dio, me ayudó, me aconsejó, me sacó campeón. Tuve la propuesta de ir a Peñarol, pero estoy tranquilo de estar en Guayaquil, todo el rumor que supuestamente me iba no se dio”.

Con información de El Universo