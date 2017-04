Nathalie Emmanuel: De Game of Thrones a hacker en The Faste of the Furious

“Quiero decir, mis cosas están ahí, ¿sabes?”, Nos cuenta Nathalie Emmanuel. “Rara vez estoy. Pero estoy técnicamente viviendo en Londres”. Pero viajar está bien por ella. “Nunca es demasiado. Va a llegar un momento en que no sucederá tanto. Hay que disfrutarlo mientras suceda”.

En resumen, ella ha estado ocupada. Desde el 2013, Emmanuel, de 28 años, le ha dado vida a Missandei, la intérprete de Daenerys Targaryen, en “Game of Thrones”.

Luego fue absorbida por la franquicia “Maze Runner”. Después se convirtió en parte del equipo de junkies de velocidad (perdón quise decir: “familia”) de la serie “Rápido y Furioso”.

Comenzando con “Furious 7” y continuando con el nuevo “The Faste of the Furious”, donde interpreta a Ramsey, una hacker y otro miembro del equipo femenino de nuestros héroes (después de Michelle Rodríguez), que afortunadamente no tiene que aparecer manejando.

Aunque la octava entrega es solo la segunda aparición de Ramsey, Emmanuel dice que su personaje ya está un poco cansada de la experiencia. Por un lado, ella pasa parte de la película siendo excesivamente seducida por Roman (Tyrese Gibson) y Tej (Chris “Ludacris” Bridges), lo que le provocó muchos primeros planos con unas miradas de desprecio por parte de ella.

“Es como, ‘Oh, por amor de Dios, estos chicos tontos”, dice Emmanuel. “Ella lo encuentra un poco divertido. Probablemente ha sido así por un tiempo. Me gusta bastante el hecho de que ella ya está un poco hastiada, como, ‘OK, chicos, ya entendí"”.

También muestra, ella siente, cuánto Ramsey se destaca de la manada. “Ella está allí como alguien que es muy hábil, que se ha ganado su derecho a ser parte de este equipo. No está necesariamente conectada con nadie más. Ella es muy independiente de ellos. Todos ellos han crecido juntos, y ella no tiene esa historia”.

En la vida real, Emmanuel no es el técnico que interpreta en la pantalla. Uno no tiene que ser un hacker para interpretar uno. Pero tienes que parecer como que sabes lo que estás haciendo, lo que no siempre es fácil.

“A veces se puede notar cuando alguien está fingiendo. Algunos actores dicen que se nota cuando un actor no fuma. Estaba preocupada de que la gente dijera: ‘Se nota que ella no escribe así todo el tiempo"”, dice Emmanuel. Así que básicamente practicó, bueno, escribir.

“Un truco que hacía al filmar era pensar en oraciones en mi cabeza y escribirlas en el teclado, números de teléfono o direcciones, lo que sea. Traté de hacer que pareciera que habían pensamientos que se me venían entre los dedos.

Las películas de la saga “Furiosos” pueden ser consideradas entre los entretenimientos más grandes del planeta, pero “Game of Thrones” también. Durante las cinco temporadas que ha estado en el programa, ha podido dejar que Missandei crezca considerablemente del personaje callado y reservado que era en un principio.

“Solía ser que ella no era considerada un ser humano. Se la consideraba propiedad. De repente, tuvo que navegar por un paisaje que era completamente ajeno a ella. Tuvo que tomar decisiones. Ella tiene sentimientos o emociones y se pregunta si debe expresarlos”, explica Emmanuel. “Es todo un nuevo territorio para ella. Si te han lavado el cerebro y adoctrinado tu vida entera y de repente tu entorno cambia, siempre habrá una ligera batalla con eso dentro de ti mismo. En la serie puedes verla evolucionar y abrirse, encontrar su camino, esencialmente. Es genial tener el tiempo para explorar eso”.

Esa exploración de personajes complicados se extiende a todos los demás, también, ella encuentra. “Realmente nos invita a no verlos como buenos o malos o heroicos o divertidos. Todos son personajes complejos con capas”, dice. “Un ejemplo sería Jaime Lannister: Lo odiamos desde el principio, pero hemos llegado a amarlo desde que ha estado separado de Cersei. Ha hecho algunas cosas malas, pero también ha hecho algunas cosas nobles. Estamos apegados a ellos.

“Y a veces los matan de forma horrible”, añade. “Te hace querer gritar o quedar feliz.”

Por Matt Prigge, www.metro.us