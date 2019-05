X-Men: Dark Phoenix, un nuevo avance antes de su estreno

X-men: Drak Phoenix muestra un nuevo avance, a pocos días de su estreno -7 de junio-.

En esta nueva entrega el grupo, liderado por el Profesor X (James MacAvoy), se enfrentan a una de sus integrantes, Jean Grey (Shopie Turner).

Luego de una misión de rescate en el espacio, Jean es alcanzada por una misteriosa fuerza cósmica. Ya en casa, esta fuerza la hace más poderosa e inestable, ocasionando una crisis dentro del grupo.

She’s stronger than the X-Men. 🔥 Get your #DarkPhoenix tickets now: https://t.co/aBbBjDoeYr pic.twitter.com/J6aawlLbhZ

— X-Men Movies (@XMenMovies) May 25, 2019