Android 9 Pie: 3 grandes novedades de la última versión del sistema operativo de Google

Google acaba de lanzar la novena versión de su sistema operativo Android, el más usado en el mundo, al que ha llamado Pie.

El nuevo software permite usar el celular de forma personalizada y controlar mejor el tiempo que pasamos frente a la pantalla.

"Queremos hacer que el uso sea más simple e intuitivo", le dijo a la BBC el director del equipo de ingeniería de Android en Londres (Reino Unido), Andrei Popescu.

El sistema ya está disponible para teléfonos Pixel y llegará a dispositivos de otras marcas en los próximos meses.

Google dice que trabajó con los fabricantes para facilitar las actualizaciones de su software móvil, pues muchas veces las marcas no adoptan las últimas versiones de Android.

Pero, ¿qué tiene de especial Android 9 Pie? Te contamos cuáles son sus novedades.

1. "Bienestar digital"

Una de las nuevas funcionalidades más destacadas del nuevo software de Google son los controles de"Digital Wellbeing" (bienestar digital).

Se trata de una serie de funciones para que los dispositivos inteligentes sean menos adictivos y no interrumpan nuestros patrones de sueño.

Una pantalla permite ver cuánto tiempo pasas usando el dispositivo, detallando las horas y los minutos que les dedicas a tus apps favoritas.

Puedes configurar temporizadores para limitar el uso de algunos programas.

Cuando se acerca el límite, recibes una advertencia y el icono de la app desaparece (aunque este bloqueo se puede anular).

El modo "Wind Down" (desconexión) activa automáticamente el modo nocturno al final de día.

Además, se puede poner la pantalla en escala de grises a ciertas horas o seleccionar el modo "Do Not Disturb" (no molestar), para silenciar las alertas y llamadas.

Este tipo de herramientas compiten con los controles de pantalla que introducirá el iOS 12 de Apple.

Pero algunos psicólogos piensan que necesitamos recibir formación sobre las ventajas de estas herramientas.

"Son buenas medidas, pero todavía hay muchos que piensan que no tienen un problema", le dijo a la BBC Nerina Ramlakhan, experta en gestión del sueño y del estrés.

"Todavía se necesita hacer mucho más para educar a la gente sobre los riesgos para la salud de depender del celular y las aplicaciones".

2. Mejoras en las notificaciones

Pie añade imágenes a las alertas, mostrándote una foto en miniatura de la persona que te contacta, además de las vistas previas de elementos que compartieron.

Además, el sistema operativo te permitirá responder a los mensajes que recibes a través de notificaciones usando un sistema de "Smart Replies" (respuestas inteligentes).

Así, el equipo será capaz de predecir y ofrecer la respuesta que deseas enviar sin tener siquiera que escribirla.

3. Batería "adaptativa"

Google ha puesto en marcha dos nuevas medidas para acabar con el habitual problema de que la batería se gasta demasiado deprisa.

En primer lugar, un sistema que permite minimizar el uso de la batería cuando el dispositivo está apagado.

Algunos chips priorizan la velocidad, mientras que otros se enfocan en hacer un uso más eficiente de la batería del teléfono.

Android Pie permite organizar algunos procesos en segundo plano para que el aparato consuma menos energía. Se trata de la función "Adaptive Battery" (batería adaptativa).

El segundo enfoque consiste en tratar de evitar lo que Google describe como "días malos de batería".

Para ello, el sistema analiza el comportamiento del usuario y anticipa cuándo requiere el uso de ciertas aplicaciones.

Huawei ya ofrece algo similar en algunos de sus teléfonos, pero a través de sus propios sistemas de aprendizaje automático.

Otras innovaciones son:

" App Actions ": una función anticipatoria que permite determinar qué quieres hacer en tu teléfono (una llamada a un contacto específico, escribir una nota, escuchar una canción,…). El aparato presentará un par de sugerencias.

una función anticipatoria que permite determinar qué quieres hacer en tu teléfono (una llamada a un contacto específico, escribir una nota, escuchar una canción,…). El aparato presentará un par de sugerencias. Brillo inteligente : el sistema ajusta automáticamente el brillo del celular según el entorno.

: el sistema ajusta automáticamente el brillo del celular según el entorno. Control por gestos: a través de gestos es posible facilitar el cambio de una aplicación a otra.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.