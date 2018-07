"Es una persona estupenda", la respuesta de Trump a AMLO luego de la carta escrita por el presidente electo mexicano

Una "persona estupenda" que ha hecho "un gran trabajo" son los elogios que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dedicó este lunes a su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sus declaraciones se producen un día después de que se diera a conocer la carta que AMLO le envió a Trump, en la que le pide trabajar juntos en áreas como la inmigración, el desarrollo, el comercio y la seguridad.

La popularidad del mandatario estadounidense es muy baja en México, país que se ha convertido en uno de los blancos favoritos de Trump a la hora de lanzar diatribas en Twitter o en mítines.

Por ese motivo, el tono conciliador utilizado por AMLO en su carta ha generado polémica entre los mexicanos.

La Casa Blanca confirmó el lunes a la agencia de noticias EFE que el presidente había recibido la carta y que esperaba trabajar con AMLO, porque creía que había muchas cosas que ambos países podían hacer juntos en beneficio mutuo.

Ese mismo día, Trump acudió a la exhibición de Productos Hechos en Estados Unidos, donde dedicó unos breves segundos de su discurso para referirse a AMLO y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

"Nuestros líderes en Washington no hicieron nada, no hicieron nada. Dejaron que nuestras fábricas se fueran, dejaron que nuestra gente perdiera sus empleos y les dieron esos empleos a otra gente de tierras lejanas. Eso no es libre comercio, es comercio de tontos, comercio estúpido", aseguró Trump.

"Y nosotros ya no hacemos ese tipo de comercio", añadió.

A estas palabras les siguió un recuento de la situación comercial con la Unión Europea y China desde la perspectiva de la actual administración republicana, antes de mencionar a su vecino del sur.

"Estamos hablando con México sobre el TLCAN y creo que vamos a encontrar una solución", afirmó Trump

"El nuevo presidente es una persona estupenda. Hizo un gran trabajo, consiguió una tremenda votación. Confían mucho en él allí en México y eso es bueno. Pero estamos hablando con ellos sobre hacer algo muy dramático y positivo para ambos países", concluyó.

El TLCAN fue el único punto de los que trataba la misiva escrita por AMLO al que se refirió Trump.

Las conversaciones sobre este acuerdo se encuentran estancadas y, según la agenda marcada, deberían reanudarse esta semana.

