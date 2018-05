Atlético, Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia: ¿por qué los clubes de la liga de España son tan dominantes en Europa?

"Fue como un partido de hombres contra niños", así de claro se expresaron los comentarista de la televisión inglesa para describir la aplastante superioridad que mostró el Atlético Madrid para golear al Olympique de Marsella este miércoles en la final de la Liga Europa.

La victoria le dio al conjunto colchonero su tercer título en este torneo en los últimos nueve años, extendiendo la época más gloriosa de su historia en la que también alcanzó dos finales de la Champions League.

Esta demostración de poder del conjunto colchonero también sirvió para confirmar la supremacía que ha mantenido el fútbol español en las competiciones europeas en en el siglo XXI y que se ha intensificado en la última década.

Campeones del siglo XXI Año Champions League Liga Europa-UEFA 2000 REAL MADRID Galatasaray 2001 Bayern Múnich Liverpool 2002 REAL MADRID Feyenoord 2003 Milán Oporto 2004 Oporto VALENCIA 2005 Liverpool CSKA Moscú 2006 BARCELONA SEVILLA 2007 Milan SEVILLA 2008 Manchester United Zenit San Petersburgo 2009 BARCELONA Shakhtar Donetsk 2010 Inter Milán ATLÉTICO MADRID 2011 BARCELONA Oporto 2012 Chelsea ATLÉTICO MADRID 2013 Bayern Múnich Chelsea 2014 REAL MADRID SEVILLA 2015 BARCELONA SEVILLA 2016 REAL MADRID SEVILLA 2017 REAL MADRID Manchester United 2018 ¿Real Madrid? ATLÉTICO MADRID

De los 37 títulos que se han definido desde el año 2000 hasta ahora en la Champions y la Liga Europa, incluyendo cuando era conocida como Copa UEFA, 18 han ido a parar a las vitrinas de los clubes españoles.

La cifra podría aumentar el próximo 26 de mayo si el Real Madrid logra vencer al Liverpool inglés en la final de la Liga de Campeones en Kiev, Ucrania.

Superioridad

Precisamente es la Liga Premier la que se aproxima desde muy lejos al trono de la Liga, sumando seis títulos.

La Serie A de Italia, que durante los años 90 fue la más ganadora en la Champions y prácticamente monopolizó la Copa UEFA, suma tan sólo tres títulos desde el cambio de siglo.

Cristiano Ronaldo y el Real Madrid buscarán frente al Liverpool ganar la cuarta Liga de Campeones de los últimos cinco años. / Getty Images

Pero ¿cómo fue que se produjo este cambio de guardia tan drástico? ¿Por qué los clubes españoles llegaron a ser tan dominantes en Europa?

"Obedece a varias razones, pero sobre todo por la competitividad de la liga española", respondió Antonio Ruíz, periodista de la cadena radial española Cope y del programa de televisión "El Golazo de GOL".

"Cualquier equipo le puede ganar a los más grandes y hay un nivel futbolístico y táctico muy apreciable".

Diego Torres, del diario El País, coincide en que no se puede señalar una sola razón ya que la mejora "se debe a una serie de factores".

"Primero los entrenadores españoles, o que trabajan en España, son los mejor preparados del mundo en este momento", le dijo Torres a BBC Mundo.

En la Liga española coinciden varios de los mejores entrenadores del mundo. / Getty Images

"La escuela de entrenadores ha desarrollado unos métodos de trabajo capaces de hacer equipos ultra competitivos con no tanto recursos económicos".

Torres menciona los casos del Sevilla, ganador de cinco Ligas Europa/Copa UEFA en este período, el Eibar en la Liga española, y del Atlético de Madrid, "que llegó a las finales de la Champions sin estar entre los 10 clubes más ricos de Europa".

Desde la base

Un punto en el que coinciden ambos es dónde se inicia este proceso de transformación.

"Son los futbolistas mejor formados, con una técnica exquisita que han pulido gracias a que se han reunido con entrenadores muy buenos", dijo Torres.

Es verdad que los clubes españoles cuentan con los mejores jugadores del mundo, pero también lo es que muchos de ellos han surgido de las categorías inferiores de sus clubes como Lionel Messi. / Getty Images

"Desde la base son instruidos en conceptos que son muy útiles en el fútbol moderno, como son todos los que tienen que ver con las tareas del medio campo".

"Ningún país produce más centrocampistas que España y el que no es de alguna forma ha pasado por esa zona del campo".

Títulos por país ESPAÑA 18 Inglaterra 6 Italia, Portugal 3 Alemania, Rusia 2 Turquía, Holanda, Ucrania 1

Para Ruíz es ese "empeño que ponen los clubes en la formación de jugadores de cantera, en la formación de futbolistas con una idea y un guión como tiene el primer equipo, lo que desemboca en unos clubes que compiten contra sus rivales europeos de manera extraordinaria".

"Eso se traduce también a nivel de selecciones, como lo ha demostrado España en los últimos diez años en los que ha ganado dos Eurocopas y un Mundial".

Esta ventaja que parece tener el jugador español se debe también "al enriquecimiento que ha tenido la Liga dada la influencia de diferentes conceptos futbolísticos que han llegado con el paso de los años", dijo el narrador y comentarista Álvaro Romeo, de la cadena radial británica TalkSPORT.

"A España han llegado futbolistas y entrenadores de lugares tan variados como países de Europa del este, Sudamérica, Holanda, Reino Unido, Italia, Alemania o Francia para mencionar algunos", señaló.

Exigencia

Torres añade que "la Liga española es un banco de pruebas de alta intensidad, de alta dificultad, donde se juega a un ritmo altísimo y donde los futbolistas y los equipos se encuentran las mayores dificultades"

"Cuando salen a competir a Europa tienen cierta ventaja frente a equipos que vienen de otras competiciones que no suelen tener tanto ritmo, que no suelen tener tanto orden ni tanto conceptos".

El Sevilla logró ganar tres Ligas Europa de manera consecutiva. / Getty Images

"Esto ha aumentado en los últimos años ya que a la calidad técnica del futbolista español se le ha agregado un nivel competitivo muy alto y eso sirve para jugar en cualquier liga del mundo", aseguró.

Romeo considera que esta competitividad se debe también a las expectativas que tienen los aficionados de sus clubes.

"Hay un denominador común que es la exigencia de sus propios aficionados, hay una cultura intrínseca que les impide prácticamente tener años en los que no ganan títulos o no que no cumplan con los objetivos", explicó.

"Cuando pasan dos, tres temporadas en la que no logran los objetivos se producen pequeñas revoluciones para volver a la senda del triunfo".

La diferencia es que al no tener tanto dinero como en otros países, como Inglaterra por ejemplo, los cambios se producen siguiendo proyectos deportivos diseñados a largo plazo.

Todo un conjunto de elementos que para Ruíz está ha impulsado el escenario ideal para el crecimiento vivido en los últimos años.

"Es una mezcla ideal del talento natural del jugador con la importancia que se le a al trabajo táctico y técnico, a la formación y educación de los futbolistas y al gen competitivo que cada entrenador instala en la cabeza de sus dirigidos", concluyó.

Los títulos hablan por sí solos.

