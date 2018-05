"Si no fuera así de gordo, no tendría trabajo"

En ocasiones, cuanto más grande mejor.

Hoy en día muchos adultos alrededor del mundo están clasificados como obesos o con sobrepeso, según los índices nacionales de salud.

Pero para una modelo de tallas grandes, un jugador profesional de rugby y una de las mujeres más fuertes de Reino Unido, el hecho de ser catalogados como obesos u obesos mórbidos es algo positivo.

Como le contaron a la BBC, para ellos ser más grandes les ha ayudado en la vida y necesitan mantenerse de ese tamaño debido a sus empleos.

Ya han surgido dudas sobre la confiabilidad y efectividad del IMC (Índice de Masa Corporal), la medida utilizada para clasificar el peso de la gente.

Sin embargo, la mayoría de los médicos afirman que el IMC funciona para la vasta mayoría de las personas la mayor parte del tiempo.

Rebecca Roberts, "la mujer más fuerte de Reino Unido" en 2016

"No me importa que me clasifiquen como obesa mórbida porque tengo la oportunidad de ser la mujer más fuerte que ha vivido". / BBC

Peso: 180 kilos

Altura: 191 cm

IMC: Obesa mórbida

Rebecca tiene 23 años. Dice que cuando estaba en el colegio, no le gustaba ser de talla grande.

"En la primaria y en la secundaria me llamaban "la gigante verde" (por el gigante que aparecía en los productos enlatados), y me acosaban porque era grande", cuenta.

"Esto me hizo muy insegura. Me hizo sentir realmente diferente de todos los demás en el colegio y no era algo que me gustara. Yo no quería ser diferente, quería ser delgada y quería ser más pequeña".

Pero hace unos años se dio cuenta de que su talla podría ser algo positivo.

"Primero pensé en jugar rugby y comencé a utilizar mi fortaleza. Después empecé a levantar pesas y allí fue cuando supe realmente que podía sacarle ventaja a mi altura y mi peso", afirma.

Ahora Rebecca participa en muchas competiciones de levantamiento de peso.

Después de 15 semanas de entrenamiento en 2016 se convirtió en de "la mujer más fuerte" de su país y desde entonces no ha perdido ninguna competición.

"No me importa que me clasifiquen como obesa mórbida porque tengo la oportunidad de ser la mujer más fuerte que ha vivido".

Ahora se somete a chequeos médicos continuos para asegurarse de que está en buena condición física. Dice que su corazón y su presión sanguínea están sanos

Felicity Hayward, modelo de tallas grandes

"Soy una modelo de tallas grandes y tengo que mantener esta medida". / BBC

Peso: 113 kilos

Altura: 172 cm

IMC: Obesa

"Si no tuviera esta medida no tendría trabajo", le cuenta a la BBC.

Felicity estaba bailando un día en un bar del este de Londres cuando se le acercó un buscador de modelos.

Desde entonces ha trabajado en marcas como Mac Cosmetics, ASOS, Accessorize, Ann Summers, Boohoo, New Look, River Island y Missguided.

"Soy una modelo de tallas grandes y tengo que mantener esta medida ya que es la talla de muestra de todas las marcas para las que trabajo".

Felicity afirma que está sana y no le preocupa ser clasificada como obesa.

Asegura que la gente siempre quiere hablar con ella sobre su peso.

"Todos quieren ser médicos. Lo que pasa es que yo nado, hago ejercicio, mi cuerpo está bien y he cargado este peso toda mi vida".

"Sólo porque tengo esta talla y este tamaño, esto no significa que alguien que es más pequeña que yo es necesariamente más sana que yo", expresa.

Felicity afirma que en el colegio todos solían colgar posters de Britney Spears y Christina Aguilera en las paredes de sus habitaciones.

"Yo siempre era la niña con las nalgas más grandes y recuerdo que en la clase de deportes era la niña que tenía que ponerse los pantalones cortos de los niños".

El mensaje de Felicity para hombres y mujeres es: "tu peso no te define. Hay muchas oportunidades increíbles para ti".

"Necesitas recordar que el amor a tí mismo te traerá la belleza".

Ehren Painter, jugador de rubgy

"Mi papá siempre me dijo que lo más grande es lo mejor". / BBC

Peso: 130 kilos

Altura: 193 cm

IMC: Obeso

Ehren, de 20 años, es el pilar derecho de los Northampton Saints. También ha representado a Inglaterra en la categoría de menores de 20.

"Ser grande me ayuda en los scrums, significa que tengo más potencia al golpear y significa que el peso que recae sobre el otro pilar izquierdo es mayor".

Cuando estaba creciendo, Ehren dice que comenzó a aceptar el hecho de ser más grande.

"No fui un bebé grande, pero para cuando fui al colegio ya era más grande que todos los demás. Nunca me sentí cohibido por mi tamaño porque mi papá siempre me dijo que lo más grande es lo mejor".

"Pero mi talla era demasiado grande para el fútbol así que decidí entrar al rugby".

Ehren asegura que no le importa que lo clasifiquen como obeso. "Soy un tipo sano, entreno todos los días y tengo una dieta estricta".

"Mi trabajo aprecia a los que son más grandes que los demás".

