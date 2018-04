5 cosas de la vida privada del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, que quizá no sabías

Su rostro aparece casi a diario en los medios de comunicación de todo el mundo, pero ¿qué se sabe realmente de Kim Jong-un?

Pese a su importancia política en la actualidad, el joven líder norcoreano sigue siendo un gran desconocido.

Ni siquiera se sabe con exactitud la fecha de su cumpleaños, pero los relatos de sus compañeros de colegio en la infancia o de desertores y otros norcoreanos en la sombra arrojan un poco de luz sobre su persona.

En BBC Mundo recopilamos cinco datos sobre su vida con base en estas informaciones, de cara a la histórica reunión que tienen previsto celebrar Donald Trump con el joven líder de Corea del Norte.

1. Un "príncipe" aislado

Kim Jong-un, cuyo año de nacimiento los expertos fijan entre 1982 y 1983, pasó su infancia entre lujos, tratado siempre como una suerte de príncipe.

El pequeño Kim tenía que conformarse con jugar con adultos. / Reuters

"Vivían en enormes mansiones, una vida privilegiada y de extrema abundancia, pero muy aislada… Incluso de otros niños de la élite de su misma edad", explica en conversación con BBC Mundo Michael Madden, director de la página web especializada en el liderazgo norcoreano NK Leadership Watch.

Un exguardia de seguridad de Kim Jong-Il, padre del actual líder, describía esa misma situación en una entrevista con la cadena estadounidense ABC.

"Estaba estresado y no tenía nadie de su edad con quien jugar", apuntó Lee en Toronto en 2017. "Sólo había adultos, que le educaban y jugaban con él".

En las pocas fotografías que el régimen publicó de su infancia, se le puede ver vestido con traje militar desde muy pequeño, símbolo de su estatus.

Desde pequeño a Kim Jong-un lo vestían con traje militar. / Reuters

"Nadie podía contactarse con alguien de la familia de los Kim sin el permiso de ellos. El castigo era la prisión o la ejecución. Tenían que protegerles, los niños podían ser secuestrados", comenta Madden.

2. Adolescencia europea

La vida del entonces futuro líder norcoreano pasó por un impasse durante su periodo educativo en Suiza.

Kim estudió en el país europeo desde 1996 hasta el año 2000, e inicialmente vivió allí con su tía materna y el marido de ésta, quienes desertaron en 1998 y se establecieron en Estados Unidos con otros nombres.

Durante ese periodo, Kim estudió bajo pseudónimo y vivió una vida más acorde a su edad, según los relatos de los compañeros con los que compartió escritorio.

Kim asistió a la escuela pública alemana Liebefeld-Steinhölzli, cerca de Berna. / AFP/Getty Images

"No era alguien que causara problemas. Pero era irascible y le faltaba un poco de tolerancia", describió la tía, conocida como Ko Yong Suk en Corea del Norte, en la entrevista con la que rompió su silencio tras la deserción, con The Washington Post.

Los compañeros de clase, que entonces pensaban que era hijo de un miembro de la embajada, le recuerdan como un niño "tímido", pero buen amigo.

3. Fan de Michael Jordan

"La mayor parte del tiempo era tímido. Pero cuando jugábamos al baloncesto, se hacía grande, podía ser muy agresivo pero de forma positiva", le contó a la cadena Al-Jazeera Marco Imhof, quien por entonces no sabía con quién estaba compartiendo cancha.

Si en algo coinciden todos los relatos de desertores y amigos de la infancia de Kim es en su obsesión por el baloncesto.

Dennis Rodman visitó el país en varias ocasiones e intentó ejercer de "puente" entre Estados Unidos y Corea del Norte. / AFP

"Solía dormir con su balón", detallaba la tía en su extensa entrevista con el Washington Post, tras explicar que trataba que Kim viviera una vida normal, animándole a invitar a sus amigos y a jugar a Lego.

Kim era un gran fan de Michael Jordan y no parece haber dejado atrás su amor por este deporte: la exestrella de la NBA Dennis Rodman ha visitado varias veces el país y ambos mantienen una controvertida amistad.

"No entiendo cómo la gente puede sentarse allí y decir: 'esta persona es un loco'", dijo Rodman en el programa de televisión nocturno The Late Show with Stephen Colbert.

"Probablemente lo sea, pero yo no vi eso", añadió el deportista.

4. Whisky y películas de animé

Una de las curiosidades sobre el joven líder es la edad a la que empezó a beber alcohol. Según la web especializada NK Leadership Watch, comenzó con tan sólo 15 años y lo hizo con el whisky Johnnie Walker.

"No es algo inusual para los norcoreanos", explica Michael Madden.

Falda corta y canciones populares: la banda Moranbong es el grupo preferido del joven Kim Jong-un. / Getty Images

También fumó desde joven y entre sus aficiones también se encuentran las películas japonesas de animé y la música de Michael Jackson y Madonna, según esta misma fuente.

Parte de sus gustos provienen de su padre o de sus hermanos, como Kim Jong-chol. El hermano mayor del mandatario norcoreano es fan de la música pop y fue captado por las cámaras cuando asistía a un concierto de Eric Clapton en Londres en 2015.

Desde muy temprana edad, se sabe que Kim aprendió a tocar instrumentos, entre ellos, la guitarra, que toca "muy bien", destaca el experto en la élite norcoreana.

5. ¿Benevolente?

Entre la escasa información que existe sobre Kim Jong-un, un chef japonés tiene un papel fundamental.

El cocinero, que trabajó durante más de una década para el padre de Kim y conoció al actual líder, escapó de Corea del Norte en 2001, y desde entonces ha publicado varios libros sobre la élite norcoreana bajo el pseudónimo de Kenji Fujimoto.

El chef suele aparecer ante los medios con gafas de sol y bandana. / Getty Images

El chef se ha vuelto una de las personas más solicitadas en los últimos años para conocer más sobre las élites. Sobre todo después de que volviera a Corea del Norte a reunirse con Kim Jong-un, ya como líder del país oriental.

El cocinero escapó del hermético país en un viaje a Japón -uno de los numerosos viajes al extranjero que le encargaban para comprar productos de lujo como caviar- y temía que agentes norcoreanos se vengaran por su huida.

Pero Kim Jong-un le mostró una cara diferente del régimen.

En 2012, volvió a Pyongyang invitado por el niño al que conoció con 7 años y se llevó una grata sorpresa, según explicó él mismo al volver de ese viaje.

Le dije a Kim Jong-un en coreano: "Yo, Fujimoto el traidor, he vuelto", explicó en una entrevista con The Washington Post en 2016.

"Está bien, está bien", le respondió el joven líder, y ambos se fundieron en un abrazo.

Pese a que algunas de las historias del cocinero se han puesto en duda, hay un aspecto que los expertos coinciden en valorar sobre él: Kenji Fujimoto auguró que Kim ascendería.

El chef intuyó que Kim Jong-un siempre fue el favorito de su padre, incluso cuando otros apuntaban a otros posibles sucesores.

