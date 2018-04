"Será la última guerra en la historia": Evgeny Buzhinsky, el exgeneral que advierte sobre las consecuencias fatales de la pelea entre Rusia y Occidente por el envenenamiento del exespía Sergei Skripal

¿Cómo terminará la disputa diplomática entre Rusia y parte de Occidente tras el envenenamiento en Salisbury?

Difícil saberlo, pero figuras cercanas al Kremlin creen que la posibilidad de una guerra existe. Así lo piensa el teniente general Evgeny Buzhinsky, quien hasta su retiro en 2009 fue uno de los principales negociadores militares en Rusia.

A casi un mes del ataque que dejó hospitalizados al doble agente Sergei Skripal y su hija Yulia el 4 de marzo en Inglaterra, que ha motivado la expulsión de cientos de diplomáticos en decenas de países, Buzhinsky habló con Nick Robinson en el programa Today de BBC Radio 4.

Para Tony Brenton, exembajador británico en Rusia entre 2004 y 2008 —también entrevistado en el programa— la opinión de Buzhinsky es una "visión relativamente dominante (en Rusia), muy compartida entre la elite rusa y la gente rusa".

A continuación una transcripción del diálogo entre Robinson y Buzhinsky.

Algunos en Moscú predicen una guerra si la disputa diplomática se maneja mal. El teniente Evgeny Buzhinsky sirvió en el Estado Mayor durante varios años, ahora dirige el centro de análisis PRI Center…

No creo que Putin esté pensando en términos de victoria o derrota. Sí, Rusia está apoyando al presidente (Bashar al) Asad porque es un presidente legítimo y no queremos que Siria se convierta en un lío como Libia.

Estas demandas de Occidente de que Asad se vaya, quizá se vaya como resultado de elecciones generales, pero no como resultado de la imposición de terroristas y sus seguidores.

¿Entonces el objetivo de Rusia ha sido impedir un cambio en Siria y que los que usted llama terroristas, y otros llaman grupos rebeldes, obtengan algún tipo de poder?

El principal objetivo ahora es detener la guerra civil.

El envenenamiento del exespía ruso Sergei Skripal en Reino Unido volvió a encender las tensiones. / Getty Images

Estamos muy, muy lejos de eso. La guerra ya lleva ocho años e incluso si Asad tiene éxito frente a sus opositores, todos los ingredientes para un conflicto prolongado están ahí, ¿no?

Sí, por supuesto. Porque los objetivos de Rusia, incluso de Turquía, Irán y los de la oposición liderada por Estados Unidos son diferentes. Todos quieren el cambio del llamado régimen. Rusia no lo quiere.

Es interesante que esté marcando el punto de un enfoque de Occidente y un enfoque de Rusia. Esto se aplica en este momento a casi todos los eventos en los que Rusia está implicada. ¿Cuál es su evaluación de la posición internacional de Rusia, dado que no solo es Reino Unido, ni países en la Unión Europea, sino en todo el mundo, los que han expulsado diplomáticos rusos y simplemente no creen lo que el Kremlin dice sobre el envenenamiento en Salisbury?

Es un sinsentido. Definitivamente es un crimen. Cuando se empieza la investigación de cualquier crimen, ¿qué es lo primero que el investigador se pregunta? ¿Quién se beneficia? En este crimen el presidente ruso Putin es el último que se beneficia porque en vísperas de la elección presidencial, en vísperas del mundial de fútbol es increíble que Rusia…

Rusia, por cierto, le hizo 13 preguntas a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas porque el gas que se acusa a Rusia de haber usado es tan venenoso que es imposible que la gente, salvo que el antídoto sea administrado justo en el lugar minutos después. Si el antídoto fue usado, ¿cómo la gente allí sabía qué tipo de gas fue usado?

Hay muchas preguntas, hay muchas teorías conspirativas, que vienen de Moscú también. Lo que no hay en realidad son respuestas, respuestas a por qué muchos, muchos países alrededor del mundo, no solo Reino Unido, no solo sus enemigos tradicionales, creen que el Kremlin es responsable de esto.

Por favor, cuando usted dice el mundo, dice la Unión Europea, Estados Unidos y algunos otros países.

Bueno, pero es bastante crucial lo de "algunos otros países". No es solo la Unión Europea, no es solo Estados Unidos, ¿no?

¿Quién más responsabiliza a Rusia? ¿Qué grandes países? ¿India, China, países asiáticos, Corea, quién? ¿Qué países?

Pero ¿usted entonces cree que no importa?

Mire, es una guerra fría, es peor que la Guerra Fría porque la situación que se desarrolla, temo que va a terminar en un desenlace muy, muy malo.

¿Qué significa un "desenlace muy, muy malo" y porque sería "peor que la Guerra Fría"?

Una guerra real, peor que la Guerra Fría es una guerra real. Será la última guerra en la historia de la humanidad.

¿Está diciendo que los efectos colaterales del envenenamiento de Salisbury pueden llevar a una guerra real? ¿Cómo?

No solo el envenenamiento de Salisbury, pero todo lo que está ocurriendo. La presión que Estados Unidos y Reino Unido, están diciendo que la presión va a continuar. ¿Qué van a lograr? Si van a lograr un cambio de régimen, es inútil. No conocen a los rusos.

Cuanto mayor presión extranjera haya, más se consolida la sociedad alrededor del presidente.

Se trata de la crisis diplomática más seria de los últimos años entre Occidente y Rusia. / AFP

La razón por la que le pregunto que explique su predicción es porque usted es un exmiembro del Estado Mayor, lidera un respetado centro de análisis y acaba de decir que podría ser peor que la Guerra Fría y una guerra real. ¿Cómo se desarrollará de esa manera? ¿Cómo podemos llegar de aquí a allá?

Bueno, empecemos a hablar, empecemos a discutir. Ustedes no quieren discutir. Ustedes dicen: "Rusia debe cambiar su comportamiento". No es el tipo de conversación, no es el tipo de compromiso que necesitamos. Ustedes expulsan diplomáticos, nosotros expulsamos diplomáticos, ustedes expulsan aun más. ¿Cuál es el próximo paso? ¿El rompimiento de relaciones diplomáticas?

¿Qué cree que va a pasar después de eso?

Después de eso lo dije, puede conducir a la nada. De hecho, están arrinconando a Rusia y arrinconar a Rusia es muy peligroso.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.