Elecciones en Costa Rica: "Elegidos por Dios", la intensa influencia de las iglesias evangélicas en los comicios de ese país

A las ocho de la mañana, todo era una fiesta.

Luces violeta cuasi de neón, azafatas repartiendo panfletos, una cantante entregada a la causa junto a bailarinas ataviadas con ropa de un blanco impoluto; y casi trescientas personas en pie, con los brazos en alto, al son de la música: "Quiero tu amor (…) lleno del espíritu santo".

Es domingo y la iglesia evangélica Portadores de su Gloria de Limón, una de las provincias de Costa Rica más humildes y cada vez más afectada por el narcotráfico, está de festejo. Y no sólo por el culto que hoy, como otros tantos días, celebra.

Uno de sus pastores, Eduardo Cruickshank, consiguió un puesto como diputado en el Congreso el pasado mes de enero y este domingo, en la segunda vuelta de las elecciones, un candidato evangélico compite por la presidencia: el cantante y líder religioso Fabricio Alvarado.

"Esperamos el milagro el domingo. Esperamos que Dios les haya dado dirección", dice uno de los participantes de este alegre culto poco antes de pasar el micrófono al diputado recientemente elegido "por el pueblo de Limón y por Dios".

Los aplausos no dejan de retumbar en la enorme sala, perfectamente aclimatada para combatir la humedad y el sofocante calor que pesa sobre esta provincia costera.

El espectáculo divierte a todos los miembros de las elegantes familias de clase media y baja que asisten al culto: mientras los adultos escuchan atentos las prédicas, los niños bailan.

Hoy la estrella es Eduardo Cruickshank, a quien la pastora líder de la iglesia describe como el "abogado de los banqueros": empresario, gerente de un bufete, líder religioso y, ahora, diputado.

Cruickshank, al igual que el candidato presidencial Fabricio Alvarado, es del partido Restauración Nacional (PRN), una formación de ideología cristiana evangélica que defiende la "familia tradicional", está en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo o la fecundación in vitro, y no considera problemática la unión entre el Estado y la religión.

Declaraciones como las que hace Cruickshank a BBC Mundo les han valido serias críticas en el país, cuya sociedad está polarizada en medio de las elecciones.

"No soy homofóbico, soy muy respetuoso del libre albedrío de la gente, pero obviamente no lo puedo compartir. Por una sencilla razón: si usted junta mil hombres y les pone en una isla por cien años, al final desaparece la especie. Y yo creo que nadie quiere que desaparezca la especie", dice este hombre afrocostarricense de casi dos metros de alto y cómodo bajo los focos.

Situación inédita

Restauración Nacional fue la sorpresa en la primera ronda de las presidenciales que se celebró a principios de año: las encuestas situaban a la formación a la cola pero acabó consiguiendo el mayor número de votos, 505.214 o el 24,79%, gracias al apoyo que recibió en las zonas costeras y rurales del país (como Limón) y con un absentismo del 33 %.

Este domingo compiten contra Carlos Alvarado, escritor y politólogo del gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC), una formación envuelta en un escándalo de corrupción.

La candidatura de Alvarado se ve salpicada por el llamado escándalo del "cementazo" o del "cemento chino", un caso de tráfico de influencias ocurrido durante el actual gobierno de Luis Guillermo Solís y por el que están siendo investigados funcionarios de los tres poderes.

Analistas consultados por BBC Mundo creen que, más allá de la corrupción, lo que motivó el ascenso de Restauración Nacional fue la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el 9 de enero determinó que Costa Rica y otros 22 países de la región deben reconocer los matrimonios entre parejas del mismo sexo.

Aunque el diputado Cruickshank lo niega tajantemente.

"Eso en nada nos subió a nosotros (…) Nosotros hicimos un trabajo de un año de campaña. Y cuando hablo de campaña no digo publicitaria, sino visitando comunidades. Nuestra elección no obedece a un voto o no de la corte", dice en una sala de la iglesia a la que los periodistas de BBC Mundo pudimos acceder tras presenciar la animadversión de esta comunidad contra la prensa.

Los gestores del templo denuncian estar "siendo perseguidos", en alusión a las publicaciones "tergiversadas" de medios nacionales que, a su juicio, les están atacando por su religión.

Resultado: ni videos ni fotografías en este evento… Y vetos a reporteros del país.

"No me cabe ninguna duda de que Fabricio va a ganar, no por cuestiones religiosas, sino porque el gobierno del PAC es el peor que hemos conocido en la historia de este país. El PAC ha estado ausente en Limón; en Limón no conocemos al PAC", sentencia Cruickshank.

¿Dónde está el gobierno?

Sus palabras resuenan en el pequeño poblado de 28 Millas, a una hora en carro desde el centro de Limón, tierra agrícola especializada en bananeras y piñeras.

"La carretera está muy sola", advierte un local poco antes de llegar. Pese a que Costa Rica es uno de los países menos violentos de Centroamérica, hay zonas tomadas por el narco y peligro de emboscada.

Un camino de tierra y barro, pegado a una vía por la que pasa un tren de carga unas dos veces al día, es el único acceso a las pequeñas viviendas de sus habitantes, la mayoría sin más transporte que una bicicleta.

Una iglesia católica reluciente da la bienvenida en lo alto de un monte. En 300 metros, hay otros cuatro templos más: todos ellos evangélicos. Y ni rastro de las autoridades, a excepción de los policías que patrullan en un 4×4.

"Nos han abandonado", se queja Wendy Aguirre del gobierno, mientras espera a que la doctora que ha venido hoy a la iglesia la atienda. A ella y a alguno de sus tres hijos, de 15, 10 y 5 años.

La consulta de hoy es totalmente gratuita y corre a cargo de Conexión, un grupo de voluntarios liderado por dos colombianos evangélicos que, en su tiempo libre, van visitando distintas iglesias de Costa Rica para brindar apoyo a los más necesitados.

En un banco de madera, frente a una habitación de concreto convertida en consulta médica, Wendy cuantifica el abandono de las autoridades: de dos a tres años para una cita ginecológica; una hora y media para llegar al centro más cercano; hasta tres o cuatro horas para acceder a un especialista.

El director de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Fernando Llorca, reconoce esa situación de "saturación", aunque asegura que durante el actual gobierno se redujeron las listas de esperas a nivel nacional, se canjeó entre el 55-60% de la deuda que el Estado tenía con la CCSS y se abrieron seis equipos básicos de atención integral en Limón, además de asignar 35 especialistas a la zona.

"Cuando nosotros llegamos, la situación era absolutamente desbordada (…) Se han hecho significativas mejoras. En el caso de Limón la situación va más retrasada", dice en conversación con BBC Mundo.

De ahí la afluencia de personas cuando Conexión llega a las iglesias de esta provincia de la costa oriental del país.

"Por lo general estamos en poblaciones rurales, entonces nos encontramos con pacientes en condiciones paupérrimas. Damos tratamiento a los niños, a los adultos mayores; tratamos de atender todos los problemas que ellos puedan tener en la parte espiritual y la parte médica, atendemos unos 200 pacientes en un fin de semana", le explica a BBC Mundo una médica que forma parte de esta red de ayuda.

"Trabajamos con iglesias porque es más fácil. Tienen un espacio ya", ahonda uno de los promotores de la iniciativa, Jhonny Granados.

A la consulta médica y las medicinas gratuitas se suma ropa, alimentos y… espectáculo. Esta noche tendrán un gran concierto en la iglesia, según anuncia el pastor de esta comunidad, Giovanni Gómez.

Gómez es uno de los nuevos rostros del Congreso. El inesperado ascenso de Restauración Nacional provocó que tres de los cinco diputados que decide la provincia de Limón acabaran en manos del partido evangélico.

Hasta ahora, la formación sólo había tenido uno en todo el país (el candidato que lucha por la presidencia) y en las últimas elecciones consiguieron un total de 14.

"Él siempre ha estado ahí, con lo poquito que él tenía, ayudando (…). Él siempre ha sido guiado por el espíritu santo de Dios, y creo y estoy segura que es Dios el que lo ha llevado hasta ahí", comenta Juanita Zúñiga sobre su pastor, confiada en que hará un gran trabajo.

Sus vecinas coinciden.

– "¿Quién les parece la mejor opción como presidente?", pregunto a una semana del llamado a las urnas.

– "¡Mauricio!", exclaman, confundiendo el nombre del candidato evangélico, Fabricio.

Ascenso del evangelismo

Mientras la Iglesia católica ha perdido hasta un 20% de feligreses en una década (pese a que sigue siendo la primera opción en el país), según cálculos de la Conferencia Episcopal a los que tuvo acceso BBC Mundo, los evangélicos no han parado de sumar.

Actualmente, poseen unas 3.700 congregaciones, de poco más de 1.000 que tenían a principios de los años 80, según datos del Programa Latinoamericano de Estudios Socioreligiosos (Prolades).

Los evangélicos pentecostales son el grupo más grande dentro del movimiento protestante de Costa Rica. De las 465.330 personas del país que son evangélicas, el 63% asiste a iglesias de este tipo.

Montserrat Sagot, que lleva años investigando este ascenso en toda Centroamérica, explica que se trata de un fenómeno que viene construyéndose desde hace "por lo menos 10 ó 12 años".

"Yo siempre he dicho que la sociedad costarricense es profundamente autoritaria y conservadora, pero políticamente correcta. Desde esa perspectiva, esto se había mantenido como un sustrato bajo, no había aflorado a la superficie política y hay un acontecimiento que lo genera que es la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos".

No obstante, apunta la investigadora de la Universidad de Costa Rica (UCR), "esto no pudo haber ocurrido de no haber este sustrato".

Ese ascenso se produce cuando se empieza a desmantelar el estado de bienestar en la llamada "Suiza de Centroamérica", apunta.

"Creció muchísimo la desigualdad, no ha sido posible bajar la pobreza, hay zonas rurales donde prácticamente el Estado no existe y en esos nichos las iglesias evangélicas habían empezado a construir una fuente muy popular de apoyo".

Gabriela Arguedas, quien también investiga el asunto, considera por su parte que sería un error pensar que esto sólo se manifiesta en sectores deprimidos.

"También lo encontramos en sectores donde hay poder económico y político. Esa presencia en esos dos extremos es una apuesta política exitosa: unos aportan militancia, otros mucho capital", comenta a BBC Mundo.

Arguedas, también asociada a la UCR, pone las alarmas sobre la llamada corriente neopentecostal dentro del evangelismo, que tiene una "agenda amplia" que "no sólo se limita a una lucha contra los derechos de las mujeres, de las personas sexualmente diversas".

"La aspiración central de estos grupos es llegar a refundar las sociedades según sus ideas de cómo éstas deben organizarse, vinculadas en efecto a algunos modales religiosos y también intereses económicos".

"Estar frente a un partido como Restauración Nacional y un candidato como Fabricio Alvarado que puedan ganar las elecciones, es una situación muy dramática para la democracia", considera.

¿Constitución o Biblia?

El candidato evangélico trata de calmar la preocupación de algunos sectores. Al menos, de cara a la prensa extranjera.

A la salida de uno de sus actos de campaña el pasado lunes, en el que su formación descarta hablar con los periodistas nacionales, Alvarado atiende unos minutos a BBC Mundo, subido en su vehículo, resguardado de los medios locales y respaldado por un asesor, que graba en video la conversación mientras trata de limitar el número de preguntas lo máximo posible.

– ¿La Biblia o la Constitución? ¿En qué texto se basará su acción de gobierno?, pregunto sentada en la parte trasera del automóvil.

– En la Constitución, por supuesto. La Biblia es un libro en el que, los que creemos en Dios, específicamente los cristianos, basamos la vida personal. Pero en materia política y de gobierno la Constitución política es la que nos rige, y las leyes.

A pocos días de la batalla final, Alvarado aún no había presentado su anunciado plan de gobierno 2.0, con medidas concretas para su presidencia. Tampoco quién financia su campaña, como le exige la ley.

En los poco más de cuatro minutos que estuvo con BBC Mundo, tampoco aclaró mucho, aunque negó que estuviera recibiendo dinero de iglesias o pastores(la ley prohíbe recibir donaciones de personas jurídicas); y arrojó planes como "seis grandes proyectos de infraestructura" o "una comisión dirigida desde casa presidencial, que reciba las denuncias de corrupción y tenga un procedimiento diferente al que hoy existe".

"Los costarricenses pueden estar seguros de que los informes van a salir a tiempo y con todos los detalles del caso", enfatizó entonces, en tono calmado y cercano.

Su partido presentó su plan de gobierno y los estados financieros dos días después de esa conversación, y a cuatro de los comicios, pero a pocas horas de abrirse los colegios electorales el Tribunal Supremo de Elecciones aún estaba verificando esas cuentas.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.