La ola de ataques personales contra Emma González, la desafiante estudiante sobreviviente del tiroteo de Parkland en Estados Unidos

A Emma González la han llamado "lesbiana cabeza rapada" y le han dicho que representa "el terrible rostro de la traición".

También la han tildado de "comunista" porque cuando se subió a una tarima frente a cientos de miles de personas en Washington DC el pasado sábado, llevaba una chaqueta verde militar con un parche de la bandera de Cuba.

Los medios en Estados Unidos le han preguntado en varias ocasiones qué siente tras recibir constantes amenazas de muerte desde hace casi dos meses.

Ella responde que no tiene miedo y que si la atacan personalmente es "porque no encuentran cómo criticar nuestro mensaje", según dijo a mediados de marzo en el programa This Morning de la cadena televisiva CBS.

"Mi nombre es Emma González, tengo 18 años, soy cubana y bisexual", escribió la joven en la revista Harper"s Bazaar. / Getty Images

González, estudiante de 18 años, de madre estadounidense y padre cubano, sobrevivió al tiroteo del 14 de febrero en la secundaria estadounidense Marjory Stoneman Douglas (Parkland, Florida), donde el joven Nikolas Cruz mató a 17 personas con un rifle semiautomático.

La adolescente atrajo la atención del país con un desafiante discurso días después de la matanza, en el que entre lágrimas y a gritos exigió que se regule la venta de armas de fuego en Estados Unidos y criticó a los políticos que reciben donaciones de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés).

A partir de allí, González se convirtió en la cara más visible de un movimiento de protesta, pero también en el blanco de insultos y elogios a partes iguales.

Chaqueta verde olivo

La joven ha sido atacada por políticos y comentaristas conservadores, por seguidores del movimiento ultraderechista Alt+right y por miembros de la comunidad anticastrista.

Por estos últimos cuando apareció usando una chaqueta verde olivo con un parche de la bandera cubana en el discurso que dio el pasado sábado en la "Marcha por Nuestras Vidas", que congregó a cientos de miles de personas en Washington DC para exigir el control de las armas de fuego en EE.UU.

El congresista republicano Steve King dijo en Facebook que González "ignoraba el hecho" de que "sus ancestros huyeron de la isla cuando la dictadura convirtió a Cuba en un campo de prisioneros, luego de quitarles todas las armas a sus ciudadanos".

A raíz de su comentario, otros apuntaron en Twitter que la bandera de Cuba es anterior al comunismo de Fidel Castro.

Emma González, David Hogg (centro) y Cameron Kasky son algunos de los principales voceros del movimiento "Never Again" tras el tiroteo en Parkland. / EPA

La congresista cubano-estadounidense Ileana Ros-Lehtinen, por su parte, defendió a González en una serie de tuits: "Hablé con José González, quien explicó que Emma González está orgullosa de la herencia de su padre y de su abuela, y que de ninguna manera esto era una muestra de apoyo a la dictadura de Castro", decía en un mensaje.

https://twitter.com/RosLehtinen/status/978654589376454657

"Actriz"

La ascendencia cubana de González no ha sido el único elemento por el que la han atacado.

Por su apariencia física e identidad sexual -González es abiertamente bisexual-, un candidato republicano a la legislatura del estado de Maine la llamó "lesbiana cabeza rapada", por lo que fue duramente criticado y abandonó la contienda.

El emotivo discurso que dio Emma González tres días después de la matanza atrajo la atención del país. / AFP

Hubo otro ataque contra González que consistió en alterar unas imágenes en las que aparecía la joven.

https://twitter.com/getongab/status/977647957389459456

Las imágenes originales de la revista Teen Vogue mostraban a González rompiendo una diana de tiro de papel.

Alguien alteró las imágenes para que el papel que sostenía la estudiante pareciera una copia de la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense, que contempla el derecho de los ciudadanos a la tenencia de armas.

https://twitter.com/donmoyn/status/977700330954809345

El video falso fue ampliamente compartido en redes sociales, especialmente por usuarios conservadores.

Hasta el momento, el movimiento #NuncaMás, del que forma parte González, solo ha llamado a reformas "de sentido común" sobre la venta de armas, como aumentar la edad mínima para comprarlas, prohibir los rifles de asalto y mejorar los chequeos de antecedentes para quienes deseen obtener una.

Una de las arremetidas más intensas contra Emma González vino del vocalista de la banda de rock Eagles of Death Metal, Jesse Hughes, quien sobrevivió al ataque terrorista en el club Bataclan de París en 2015.

Hughes describió a González como "el terrible rostro de la traición" y le dijo que "disfrutara su pequeño momento que llegaría a su fin" en una serie de mensajes en redes sociales que luego borró.

Otros medios conservadores acusaron a González y a otros estudiantes de Parkland que protagonizaron la portada de abril de la revista Time, de estar "aprovechándose de una tragedia para ganar más seguidores" en redes sociales.

"Dolor real"

https://www.instagram.com/p/BeQ3h8pnOuR/?taken-by=humansofmsd

A los que la acusan de querer hacerse publicidad, la joven les contestó en una columna de opinión en la revista Harper's Bazaar: "Si estos funerales fuesen para sus amigos, sabrían que este dolor es real, no es pagado".

Muchos estudiantes en EE.UU. la ven como una fuente de inspiración, la han llamado "heroína" e incluso han puesto afiches con su cara en las carteleras de las escuelas.

Pero otros se han desmarcado de su forma de pensar.

Kyle Kashuv, estudiante de 16 años de su escuela de Parkland, dijo a la cadena FOX que "primero hay que hacer seguras las escuelas y luego tener un debate sobre el control de armas".

Pero González, junto a otros estudiantes, han prometido no descansar hasta ver cambios en las leyes.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.