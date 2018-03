"Stormy Daniels no es alguien a quien subestimar": la vida más allá del porno de la actriz que asegura que se acostó con Donald Trump

"No es alguien a quien subestimar".

Así describió el director Judd Apatow en el New York Times a Stormy Daniels, la actriz porno que asegura haber mantenido relaciones sexuales con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace más de una década.

Su verdadero nombre es Stephanie Clifford y cobró especial relevancia cuando hace unas semanas se supo que Michael D. Cohen, abogado de Trump, le pagó US$130.000 a cambio de su silencio poco antes de las elecciones que llevaron al magnate neoyorquino a la Casa Blanca.

Clifford sostiene que mantuvo un encuentro sexual con Trump en 2006, cuando ambos coincidieron en un torneo benéfico del golf en Lake Tahoe, una zona entre California y Nevada. Pocos meses después, nacería el primer hijo del empresario con su esposa Melania.

Este domingo, Clifford concedió una entrevista en CBS News en la que dio detalles del supuesto encuentro y más quebraderos de cabeza al mandatario.

La Casa Blanca lo negó todo a través de un portavoz y la actriz respondió este lunes demandando a Michael D. Cohen por difamación, por acusarla de mentir.

En la entrevista que le dio al programa "60 minutes" Clifford aseguró que cuenta la historia ahora "para defenderse" y narró que en 2011 un desconocido la amenazó cuando estaba en Las Vegas con su hija.

"Deja en paz a Trump, olvida la historia", asegura que le dijeron.

Dejó claro que ella no es "una víctima" y que todo lo que supuestamente ocurrió entre ella y Trump entonces fue legal y consentido.

La mujer busca ahora que los tribunales anulen el acuerdo de confidencialidad que firmó antes de las elecciones de 2016. Alega que Trump no llegó a estampar su firma, por lo que no es válido.

El abogado Michael Cohen asegura que el acuerdo con la actriz fue pagado de su bolsillo. / Reuters

¿Quién es Stormy Daniels?

Stephanie Gregory Clifford nació en Baton Rouge, en el sureño estado de Luisiana, en 1979.

39 años después, se ha convertido en una figura protagonista en el debate público estadounidense. Quienes tuvieron contacto profesional con ella, no se sorprenden. "Es una mujer de negocios muy seria y una cineasta que ha tomado las riendas de su carrera", aseguró del director Judd Apatow.

Hija de un matrimonio que se divorció cuando ella tenía 4 años, en su época de estudiante, Clifford era una amante de los caballos y fan de la banda de rock Motley Crue.

Stormy Daniels tuvo los mejores años de su carrera como actriz en la década de 2000. Luego se convirtió en productora. / Getty Images

Años después, su nombre artístico sería un tributo a la hija del bajista de la banda Motley Crue, que se llama Storm, y a la marca de whisky Jack Daniel's.

En 2002 logró su primer gran contrato con los estudios de películas para adultos Wicked Pictures, compañía en la que escaló rápidamente hasta convertirse en directora en 2004, además de que participó en cintas de Sin City Studios.

En ese tiempo también fue ganadora del premio a la "Mejor Estrella Joven" de la revista Adult Video News (AVN), una de las más conocidas publicaciones de la industria pornográfica en EE.UU. Los premios que entrega son considerados los más importantes en el sector.

Sotrmy Daniels es parte de dos de los salones de la fama más conocidos de la industria del cine para adultos de EE.UU. / Getty Images

Daniels también ha sido guionista y directora de películas para adultos, y en 2014 su nombre fue añadido a los salones de la fama de la revista AVN y de la organización X-Rated Critics Organization.

¿Estuvo con Trump?

Clifford tenía 27 años en 2006 y vivía sus mejores momentos como actriz cuando supuestamente conoció a Trump.

Ella misma mencionó ese supuesto encuentro en una entrevista para la revista InTouch en 2011, pero después ya no volvió a hablar del caso públicamente.

Algunos medios han dicho que Clifford estaba en conversaciones para realizar una aparición en televisión en que hablaría sobre Trump en las semanas previas a la elección.

Medios en EE.UU. aseguran que el acuerdo de confidencialidad firmado por Clifford se cerró un mes antes de la elección presidencial de noviembre de 2016. / Getty Images

Su afición por la hípica la mantiene hasta hoy día. Casada por tercera vez, vive a las afueras de Dallas, Texas, junto a su actual marido y su hija. "Se toma muy en serio hacerlo bien", afirma uno de los entrenadores citado por The New York Times sobre sus habilidades ecuestres.

¿Qué consecuencias podría tener?

Puede que los hechos que narra Clifford terminen por tener repercusiones políticas.

En 2009, grupos de seguidores de la actriz promovieron su nombre para una posible candidatura por el Partido Republicano para ser electa senadora por su estado natal. La presentaron como "una luchadora por la decencia" contra la corrupción de la política tradicional.

Pero finalmente, ella se retiró de la carrera.

Empeñada ahora en demostrar que quien miente en esta historia es Trump, Clifford simultanea esta batalla con una gira nacional por distintos clubes de Striptease. Allí baila por mucho más dinero del que lo hacía antes.

"¿Quién rechazaría ganar más por el trabajo que ya venía haciendo?", respondió en la entrevista cuando lo preguntaron qué les diría a quienes la ven como una oportunista.

Cuando se le preguntó en la entrevista con CBS si tenía mensajes o alguna otra prueba que respaldaran su historia, dijo: "No puedo contestar eso ahora".

Según el abogado de Trump, Michael D. Cohen, el pago de US$150.000 se realizó para "proteger" a su cliente.

"El hecho de que algo no sea cierto no significa que no pueda perjudicarte o dañarte", dijo a la cadena CNN.

Sotrmy Daniels es actriz, guionista y productora de películas para adultos en Estados Unidos. / Getty Images

"Ni la Organización Trump ni la campaña Trump participaron en la transacción con la señora Clifford, ni me reembolsaron el pago, ni directa ni indirectamente", aseguró Cohen.

"El pago a la señora Clifford fue legal y no fue una contribución de campaña ni un gasto de campaña de nadie", remarcó el abogado.

Esto es clave, ya que si se demostrara que el dinero entregado por el silencio de la mujer salió de los fondos de la candidatura de Trump este podría haber cometido un acto ilícito, con lo que el escándalo podría afectar entonces a sus opciones de mantenerse en la presidencia.

*Este artículo se publicó originalmente en febrero de 2018 y fue actualizado con motivo de la entrevista concedida por Stormy Daniels a la cadena CBS.

