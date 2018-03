¿Y qué pasa ahora tras la renuncia de PPK a la presidencia de Perú? 5 posibles escenarios

El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski llega a su fin 20 meses después de su comienzo.

El presidente peruano renunció este miércoles al cargo tras el escándalo de corrupción y compra de votos de parlamentarios que sacude el país.

Es el punto culminante de una larga sucesión de acusaciones que tuvo uno de sus capítulos principales en diciembre pasado, cuando el Congreso peruano votó en contra de su destitución.

En esa ocasión Kuczynski se salvó de perder su cargo pero otra votación de vacancia le esperaba este jueves, algo que probablemente no se producirá dada su renuncia.

Esta se produjo después de que el martes el partido opositor Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, publicara unos videos y audios que mostraban a Kenji Fujimori y otros congresistas intentando supuestamente comprar el voto de algunos parlamentarios para evitar la destitución del mandatario en el Congreso.

Los hermanos fujimori han jugado un papel fundamental en la caída de Kuczynski. / Getty Images

"Frente a esta difícil situación que se ha generado y se me hace injustamente aparecer como culpable de actos que no he cometido, pienso que lo mejor es que renuncie", anunció Kuczynski este miércoles en una alocución televisada.

Además de este supuesto intento de compra de votos, en el centro de las acusaciones contra Kuczynski están los supuestos pagos que recibió de la constructora brasileña Odebrecht.

Kuczynski envió este miércoles su carta de dimisión al Congreso que, tras recibirla, deberá votar el jueves su aceptación o procederá finalmente a considerar la presidencia vacante por "incapacidad moral" del mandatario.

Este mismo miércoles, la Fiscalía peruana pidió a la Justicia que no se deje salir del país al mandatario en el marco de la investigación que sigue por los pagos que realizó la empresa Odebrecht.

Aquí te mostramos los 5 posibles escenarios que pueden darse tras la renuncia del presidente de Perú.

Kuzcynski ha reiterado su inocencia pese a que deja la presidencia. / AFP

1-El Congreso acepta la renuncia y se nombra al nuevo presidente

Es el escenario más probable, luego de que el presidente del Congreso, Luis Galarreta, informó que los partidos políticos habían acordado aprobar la renuncia durante la sesión plenaria del jueves.

De acuerdo con la Constitución peruana, en casos como este, el jefe de Estado debe enviar la carta de su dimisión al Parlamento en la que explique los motivos que lo llevaron a esto.

Una vez recibida la carta, la Junta de Portavoces acepta tramitarla.

El Congreso entonces, en una reunión plenaria, debe debatir y votar si la acepta o no.

La sesión en la que se discutirá la renuncia de Kuczynski está prevista para el jueves a las 4 pm hora local.

En caso de que las distintas formaciones políticas voten a favor, el presidente es liberado de su cargo y el vicepresidente asume las funciones hasta el próximo periodo electoral, que en este caso empezaría en 2021.

En caso de que no la acepten, pueden proceder a votar la vacancia o destitución o considerar que el presidente tiene los méritos para seguir frente al país, como sucedió en diciembre.

A estas alturas, que se repita esta última posibilidad está más allá de lo improbable.

El Congreso es el escenario de las luchas entre facciones ante la etapa que se abre. / AFP

2-El Congreso no acepta la renuncia y vota la destitución presidencial

Ocurrió ya una vez cuando el entonces presidente Alberto Fujimori presentó su renuncia por fax al Congreso ante el temor de ser destituido.

Los parlamentarios no la aceptaron y procedieron a votar su vacancia.

Se considera un método más deshonroso de salida del gobierno y el presidente pierde todo los privilegios que reconoce el Estado peruano para los funcionarios públicos de ese alto cargo.

Tiene lugar cuando la mayoría del Congreso considera que los motivos de la renuncia que alega el mandatario no resultan convincentes o entiendan que el mandatario asumió una actitud o protagonizó hechos que no se corresponden con su cargo.

En cualquiera de las dos variantes anteriores, la Constitución establece que sea el vicepresidente quien asuma la jefatura del gobierno hasta el próximo periodo electoral.

Martín Vizcarra es el vicepresidente primero y podría asumir como presidente. / AFP

3-El primer vicepresidente, Martín Vizcarra, asume la presidencia

De acuerdo con la Constitución de Perú, el vicepresidente, Martin Vizcarra, que ejerce actualmente además como embajador en Canadá, sería quien asumiera la jefatura una vez se consumara la salida de PPK.

Aunque Vizcarra amenazó con renunciar también en diciembre pasado si Kuczynski era destituido, esta vez ha esquivado los llamados de quienes le reclamaban que aclarara qué decisión tomaría.

Los medios peruanos han interpretado su silencio como un indicio de que está dispuesto a tomar el timón e informaron que se es esperaba su llegada al país en las próximas horas.

Esta semana, Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, dijo al periódico peruano Trome —el de mayor circulación— que Vizcarra haría un mejor trabajo que PPK en el gobierno.

Martín Vizcarra fue gobernador de Moquegua, una región en el sur de Perú que obtuvo buenos resultados en Educación durante su gestión.

Antes de irse como diplomático, fue ministro de Transportes, pero duró menos de un año en el cargo.

En mayo de 2017 renunció al ministerio antes de que el Congreso lo censure por firmar una adenda de un contrato para construir un aeropuerto en Cusco, y que la Contraloría consideró irregular.

Vizcarra podría renunciar también a la presidencia de Perú y el Congreso tendría que aceptar o rechazar la dimisión.

De aprobarla, ocurriría el siguiente escenario.

Aráoz sería la nueva presidenta si Martín Vizcarra no acepta el cargo. / AFP

4-Renuncia Martín Vizcarra y asume la segunda vicepresidenta, Mercedes Aráoz

Si asumiera el cargo, la vicepresidenta segunda se convertiría en la primera mujer en alcanzar la presidencia de Perú.

Pero ese supuesto parece muy improbable.

Todo indica que Vizcarra aceptará la presidencia. Y la propia Aráoz ha dejado claro que si Kuczynski sale del poder, ella también abandonará.

Antes de ser vicepresidenta, Aráoz fue ministra de Comercio Exterior y Turismo, cargo en el que afrontó muchas críticas por su gestión del episodio conocido como el Baguazo, como se conoció al enfrentamiento entre la policía y las etnias wampis y awajún de la selva de Perú a causa de unos decretos sobre el uso de recursos naturales.

El enfrentamiento, ocurrido en 2009, causó la muerte de 23 agentes y 10 indígenas, y la desaparición de un policía.

Aráoz fue una de los funcionarias del gobierno de Alan García (2006-2011) que se negaron a derogar los decretos por los que estalló la protesta.

Si tanto Vizcarra como ella rechazan la presidencia, aún quedaría otra posibilidad.

Luis Galarreta, presidente del Congreso, pertenece a Fuerza Popular, la fuerza que lidera Keiko Fujimori. / AFP

5-Renuncian ambos vicepresidentes y asume Luis Galarreta, actual presidente del Congreso y miembro de Fuerza Popular

Esta sería la última opción y también la más provisional.

Luis Galarreta, o el presidente que el Congreso designe, asumiría la presidencia de manera interina, ya que tendría que convocar inmediatamente a "elecciones". La Constitución no especifica si estas serían solo presidenciales o elecciones presidenciales y parlamentarias (algunos analistas dicen que serían ambas).

Al haber elecciones de nuevos congresistas, es posible que Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, perdería la mayoría que tienen ahora.

Organizar una campaña presidencial ahora o en pocos meses resultaría caótico porque en octubre de 2018 hay elecciones municipales y regionales, o sea las campañas se superpondrían unas a otras. Peor aún si también hay elecciones al Congreso.

