¿Eslovenia o Eslovaquia?: cómo evitar la constante confusión entre estos dos países

El primer ministro de Eslovenia anunció su renuncia esta semana. El primer ministro de Eslovaquia anunció su renuncia esta semana.

Si no notas la diferencia en estas dos afirmaciones la primera vez que las lees, no eres el único.

El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, renunció por un escándalo tras el asesinato de un periodista que investigaba una trama de corrupción gubernamental.

Mientras que el líder esloveno, Miro Cerar, dejó su cargo después de que un fallo judicial anuló un proyecto ferroviario que constituía la pieza central de su propuesta de inversión en infraestructuras.

Pero la confusión en torno a la identidad de estas dos naciones europeas no es algo nuevo, sino que surge desde su creación en la década de 1990.

"Los primeros ministros eslovaco y esloveno anuncian la renuncia el mismo día, complicándole la vida a esas personas que todavía no pueden diferenciar entre Eslovaquia y Eslovenia", dice un tuit.

"Para evitar la confusión entre Eslovenia y Eslovaquia, el primer ministro esloveno renunció también", escribió irónico otro usuario de Twitter.

Robert Fico, primer ministro de Eslovaquia (izquieda) y Miro Cerar, primer ministro de Eslovenia, renunciaron esta semana a sus cargos. / AFP

Himno equivocado

Tras una búsqueda rápida en Google se descubren docenas de tuits sobre el origen eslovaco de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump. En realidad no es cierto. Melania nació en Sevnica, una ciudad eslovena.

Pero existe una maldición que afecta a ambas naciones. Y es que sus banderas e himnos se utilizaron equivocadamente en muchos eventos.

El año pasado, en el Campeonato Mundial de Hockey sobre hielo en Alemania, los eslovacos enojados se vieron obligados a repudiar el himno esloveno con abucheos y silbidos.

Más tarde, se comunicó que su himno no se tocaría debido a "problemas técnicos".

Y la confusión también salpica al ámbito político.

El expresidente estadounidense George W. Bush, habló en una oportunidad sobre su reunión con el ministro de Relaciones Exteriores eslovaco, un encuentro que nunca sucedió.

En 2003, el primer ministro italiano Silvio Berlusconi presentó al primer ministro de Eslovaquia en una conferencia de prensa. Pero en realidad era Anton Rop, de Eslovenia.

"Fue muy extraño, pedimos a los periodistas que no lo mencionaran en sus informes", dijo más tarde Rop.

Es un error tan común que la revista The New Yorker informó sobre un evento organizado el año pasado por las dos embajadas en Londres, titulado: "Distingue a Eslovenia y Eslovaquia".

Y un mito popular originado por el programa de preguntas y respuestas QI de la BBC, es que las embajadas de Washington se reúnen una vez al año para intercambiar correspondencia que fue entregada por error.

No es del todo cierto, pero surge de una declaración en 2004 a The New York Times de un embajador anónimo esloveno en algún lugar de Europa.

Entonces, ¿de dónde viene toda esta confusión?

Demasiadas coincidencias

Los dos países cuentan con nombres, banderas e historias similares.

Las banderas, en primer lugar, son casi idénticas, compuestas por franjas horizontales rojas, azules y blancas.

La diferencia clave es el escudo, aunque los dos están ubicados a la izquierda de la bandera.

Los parecidos también están en los nombres de ambas repúblicas.

Eslovaquia se autodenomina Slovenská republika, mientras que Eslovenia es Republika Slovenija.

Los idiomas son aún más difíciles de distinguir en sus lenguas nativas: uno es slovenčina, el otro slovenščina.

Pero los dos países ni siquiera son vecinos.

Están separados uno del otro por Austria y Hungría, y tienen características distintas.

Eslovenia es un país costero que limita con Italia y Croacia en el sur de Europa.

Eslovaquia tiene a Polonia y la República Checa como sus vecinos, y se jacta de tener castillos y montañas como puntos turísticos.

Ambos países son antiguas repúblicas socialistas y los dos surgieron en su forma moderna a principios de los años noventa.

Eslovenia logró su independencia de Yugoslavia en 1991, después de que la UE ayudó a negociar un acuerdo.

Eslovaquia es el país más grande de los dos con 5,5 millones de habitantes, contra los 2 millones de Eslovenia.

Fue parte del estado de Checoslovaquia. En 1992, el llamado "Divorcio de terciopelo" dividió el país en República Checa y Eslovaquia.

Esta historia ayuda a explicar la similitud de las banderas: ambos países usan los mismos colores que Rusia y muchas otras naciones eslavas, debido a su historia compartida.

Luego de toda esta explicación, ¿aún los confundes?

