Las mejores imágenes de la gala de los Oscar

La entrega de los premios Oscar supuso un año más la gran fiesta del cine en Estados Unidos.

La ceremonia, en la que la película "La forma del agua" fue la gran triunfadora dejó muchos momentos para recordar.

Repasamos las imágenes que nos dejaron.

Un ganador "migrante"

El mexicano Guillermo del Toro se alzó con el premio al mejor director por "La forma del agua", que se llevó también el de mejor película.

El realizador reivindicó su condición de "migrante" y recordó que el cine puede servir para eliminar fronteras.

Una transgénero histórica

La película chilena "Una mujer fantástica" ganó el Oscar a la mejor cinta de habla no inglesa. Nunca antes un film de ese país lo había conseguido. El film narra la historia de una mujer transgénero.

Daniela Vega, la actriz protagonista, se convirtió en la primera mujer transgénero en participar como presentadora en una entrega de estos premios.

El equipo de la chilena "Una mujer fantástica" hizo historia al ganar el primer Oscar para su país. / AFP

Un vestido de 1962

A sus 86 años, Rita Moreno se mostró en plena forma. La puertorriqueña lució el mismo vestido con el que recogió la estatuilla que ganó en 1962 por su interpretación en "West Side Story" y enamoró al auditorio.

Rita Moreno participó otra vez en una ceremonia de los Oscar. / Reuters

Una canción para recordar

La mexicana Natalia Lafourcade encantó a la audiencia con su interpretación de la canción "Remember me" ("Recuérdame", en español), de la banda sonora de "Coco", que se llevó el premio a la mejor película de animación. "

Natalia Lafourcade interpretó la canción "Recuérdame" de "Coco". / AFP

Una apuesta por las mujeres

Frances McDormand fue la ganadora del Oscar a la mejor actriz por su papel en "Three billboards for a crime outside Ebbing, Missouri". McDormand, conocida por su papel de activista, aprovechó la recogida de su premio para reivindicar el papel de la mujer en la industria del cine. La premiada protagonizó uno de los momentos de la noche al pedir que todas las mujeres nominadas la acompañaran en el escenario.

Frances McDormand recibió el premio a la mejor actriz. / Getty Images

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.