7 maneras en que los Oscar serán diferentes este año

"¡Y la ganadora es… 'La La Land'!"

Ese momento y la subsecuente revelación de que, de hecho, "Moonlight" había sido la ganadora del Oscar a la mejor película se remonta a hace un año.

Y en ese solo año muchas cosas han cambiado en Hollywood.

Aquí están siete cosas que serán diferentes de la edición número 90 de los Premios de la Academia de Cine:

1. La forma en que los ganadores son anunciados

Habrá bromas sobre sobres. Muchas de ellas.

Martha Ruiz y Brian Cullinan antes de la ceremonia del año pasado. / Getty Images

El anfitrión Jimmy Kimmel ya lo anticipó con algunas burlas en el tráiler preparado para promocionar el show de este año.

En el video de un minuto aparece el actor Warren Beatty, a quien se le entregó el sobre equivocado en la ceremonia del año pasado.

PricewaterhouseCoopers (PwC), la compañía que ha estado encargada de contar los votos (y de supervisar los sobres) en los últimos 84 años, ha decidido hacer algunos cambios:

Los empleados previamente responsables por entregar los sobres dorados a los presentadores, Martha Ruiz y Brian Cullinan, han sido sustituidos , aunque aún trabajan por la empresa.

, aunque aún trabajan por la empresa. Este año, en adición a los dos contadores que se sientan a los dos lados del escenario con un paquete de varios sobres, habrá una tercera persona que se ubicará en cuarto de control del show.

que se ubicará en cuarto de control del show. Los tres asistirán a los ensayos y practicarán qué hacer si algo sale mal.

Cada presentador y un jefe de escenario tendrán que confirmar que se les ha entregado el sobre correcto para la categoría que anunciarán. El problema el año pasado es que a Beatty le entregaron el sobre de "mejor actriz" y ese galardón ya se le había entregado a Emma Stone.

para la categoría que anunciarán. El problema el año pasado es que a Beatty le entregaron el sobre de "mejor actriz" y ese galardón ya se le había entregado a Emma Stone. Los empleados de PwC tienen prohibido usar teléfonos celulares y las redes sociales mientras se celebra la gala. El año pasado, Cullinan mandó un mensaje a través de Twitter antes de que se produjera la confusión.

2. El ganador en la categoría de mejor actor no presentará el premio a la mejor actriz

Por tradición, el vencedor en la categoría de mejor actor de la edición pasada anuncia quién es la galardonada como mejor actriz y viceversa.

Casey Affleck rompió con una tradición. / AFP/GETTY

Pero Casey Affleck, quien se alzó con la estatuilla por su actuación en "Manchester by the Sea", se retiró de las labores de presentación.

El artista fue demandado por dos mujeres, miembros del equipo técnico de la película, por supuesto acoso sexual en 2010.

Affleck niega las acusaciones, y las demandas se resolvieron fuera de los tribunales.

Este año, la ganadora será anunciada por dos triunfadoras de ediciones pasadas: Jodie Foster y Jennifer Lawrence.

3. La selección de presentadores está haciendo historia

Un reparto muy diverso de presentadores ha sido escogido para entregar las estatuillas.

Gina Rodríguez estará entre los presentadores. / Reuters

Verás a Tiffany Haddish, Gina Rodriguez, Lin-Manuel Miranda y Lupita Nyong'o.

Y Daniela Vega también está haciendo historia. Será la primera actriz abiertamente transgénero que presentará en los Premios de la Academia.

¿Podrá "Una mujer fantástica" convertir a Chile en el segundo país latinoamericano que gana un Oscar en la categoría de film en habla no inglesa? / BBC

Vega es la estrella de la cinta chilena "Una mujer fantástica", nominada como mejor película extranjera.

Otros actores que presentarán a los ganadores son Mark Hamill, Greta Gerwig, Helen Mirren, Tom Holland, Gal Gadot, Laura Dern y Zendaya.

4. Las mujeres en el centro y al frente

Entre los nominados, las mujeres siguen siendo una minoría. Sin embargo, se han dado algunos pasos para cambiar esa situación.

Rachel Morrison se convirtió en la primera mujer en ser nominada en la categoría de fotografía. La directora de fotografía está siendo honrada por su trabajo en "Dee Rees' Mudbound", cinta protagonizada por Carey Mulligan y Mary J Blige.

Greta Gerwig es la quinta mujer en la historia que es nominada en la categoría de mejor director por su debut con "Lady Bird".

Varias películas en la selección para alzarse con la estatuilla de mejor película están centradas en mujeres sin que el romance sea el centro de la trama.

Entre esas cintas está "Lady Bird", que se centra en una la relación de una joven con su madre, y "Tres anuncios por un crimen" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), que cuenta la historia de una madre que busca justicia después de que su hija fue asesinada.

5. Dos contrincantes son mayores que los mismos Oscar

La primera ceremonia de los Oscar fue celebrada el 16 de mayo de 1929 y dos nominados este año nacieron el año anterior.

James Ivory y Agnes Varda nacieron antes de la primera ceremonia de los Oscar. / Getty Images

James Ivory, nominado en la categoría de mejor guión adaptado por la película "Call Me By Your Name", nació el 7 de junio de 1928 y Agnes Varda, nominada al mejor documental por "Faces Places" nació el 30 de mayo de 1928.

Si ganan se convertirán en los triunfadores de mayor edad de los Oscar.

Vale mencionar que entre los nominados al Oscar en la categoría de mejor actor de reparto está Christopher Plummer, por su rol en el film "All the Money in the World", quien a sus 88 años es el actor de mayor edad en ser nominado.

6. Harvey Weinstein, el ausente

El otrora todopoderoso productor había sido una figura constante en los Oscar porque muchos de los ganadores en las categorías de mejor actor y actriz a lo largo de los años fueron protagonistas de cintas que produjo.

Muchos se preguntan si el maestro de ceremonias, Jimmy Kimmel, hará mención a Weinstein. / Getty Images

Su compañía fue responsable de películas vencedoras como "Shakespeare in Love" ("Shakespeare enamorado") y "The King's Speech" ("El discurso del rey").

Así como su presencia en las ceremonias pasadas era evidente, en la gala de este año su ausencia también será notada, tras el escándalo de abusos sexuales que salieron a la luz a finales de 2017.

Varias denuncias de actrices han sido en su contra, aunque Weinstein ha negado todas las acusaciones de relaciones sexuales no consensuadas.

7. No hay una clara favorita

Este año hay dos cintas favoritas para coronarse en la gala: "Tres anuncios por un crimen" y "La forma del agua".

Pero la opinión de los expertos sobre quién ganará parece que cambia cada día.

Hay rumores de que "Get out" puede llegar a tener su momento, aunque otros ven en "Dunkerque", la gran sorpresa.

