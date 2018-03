Roberta Jacobson anuncia que dejará de ser embajadora de EE.UU. en México en mayo tras dos años en el cargo

La embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, anunció este jueves que pondrá fin a sus labores diplomáticas el próximo mes de mayo, concluyendo así tres décadas de trabajo en el servicio exterior.

"Ha sido un honor y un placer servir a mi país como embajadora en #México", dijo Jacobson en u mensaje que hizo público en su cuenta de Twitter.

"Llevo a México en mi alma y en mi corazón, y continuaré haciendo todo lo que esté al alcance de mi mano para mantenerme a la altura de mis palabras: ¡Juntos somos más fuertes!", agregó.

Jacobson asumió el cargo en mayo de 2016 durante el mandato del expresidente Barack Obama, luego de haberse desempeñado como subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, cargo en el cual jugó un papel clave en el impulso del acercamiento entre Washington y La Habana.

Su postulación como embajadora se produjo en 2015, pero debido a las fuertes disputas entre republicanos y demócratas en el Senado su confirmación se retrasó 11 meses.

Otras salidas

Tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2016, muchos analistas esperaban que Jacobson abandonara el cargo en un plazo breve dadas sus diferencias con el nuevo mandatario sobre la política estadounidense hacia México y, en concreto, sobre la propuesta para la construcción de un muro en la frontera entre ambos países.

Thomas Shannon, subsecretario de Asuntos Políticos de EE.UU., anunció a inicios de febrero su decisión de abandonar el servicio exterior. / Getty Images

Según reseñó el diario The New York Times, lo que ocurrió en la práctica fue que gran parte de la diplomacia con México empezó a gestionarse a través de la Casa Blanca y, en particular, a través del yerno de Trump, Jared Kushner.

El retiro de Jacobson se suma a una larga lista de experimentados diplomáticos que han abandonado el servicio exterior estadounidense desde las elecciones presidenciales de 2016. Entre estos destacan recientemente los casos el subsecretario de Asuntos Políticos, Thomas Shannon, y del subsecretario para temas de Narcotráfico Internacional, William Brownfield.

Al igual que Jacobson, estos dos son funcionarios experimentados que tienen un profundo conocimiento de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.