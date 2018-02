8 ideas científicas que puedes usar para parecer inteligente (y lo que realmente significan)

A veces nos gustaría tener la frase indicada en el momento preciso. Y qué mejor si es una rara vez usada.

El físico teórico Jim al Khalili preparó para los lectores de la BBC una serie de expresiones que puedes adoptar para introducir en tu repertorio derivadas de ideas científicas… ¡ojalá te sean útiles!

1. No puedes burlar la segunda ley de la termodinámica

La segunda ley establece que la cantidad de desorden en un sistema siempre aumentará: no se pueden "desbarajar" los naipes ni "separar" la leche del café.

2. Viajar en el tiempo es fácil siempre y cuando sigas una curva temporal cerrada

Las curvas cerradas de tiempo son la forma correcta de definir un ciclo a través del espacio-tiempo que te lleva de vuelta al punto de partida: viaje en el tiempo hacia el pasado.

3. Lo que acabas de decir contiene cero entropía de Shannon

La entropía es la cantidad de desorden en un sistema. Pero, si está relacionado con la cantidad de información en un mensaje, entonces se llama entropía de Shannon, y mide la incertidumbre de una fuente de información.

Una vez revuelto el café... porque nunca puedes burlar la 2ª ley de termodinámica. / Getty Images

4. Nuestro universo "ricitos de oro" es solo el principio antrópico en acción

La zona de una estrella conocida como Goldilocks o "ricitos de oro" es el lugar donde las condiciones son "adecuadas" para la habitabilidad, como el plato de avena del oso bebé en el cuento de hadas "Ricitos de oro".

El principio antrópico establece que la razón por la cual nuestro universo está tan finamente sintonizado como para que sea justo lo que nosotros necesitamos para vivir es porque si no fuera así, no estaríamos aquí para hacer la pregunta en primer lugar.

5. La interpretación de Copenhague es epistemológica

En la década de 1920, los físicos de Copenhague, dirigidos por Niels Bohr, argumentaron que la mecánica cuántica se trata solamente de lo que podemos decir sobre la realidad (epistemología) en lugar de describir la realidad misma (ontología).

Es un argumento filosófico que todavía late… en algunos sectores.

6. Si no encuentras la mecánica cuántica desconcertante, entonces no la has entendido

Esta cita de Niels Bohr enfatiza que la teoría cuántica es desconcertante y, si no te parece que lo es, no sabes lo suficiente al respecto.

7. El entrelazamiento cuántico no viola la causalidad

El entrelazamiento cuántico establece que dos partículas distantes pueden estar en comunicación instantánea.

Pero Einstein demostró que eso implicaría una comunicación más rápida que la luz, que viola algo llamado causalidad, es decir, cuando un efecto viene antes que su causa, lo cual es lógicamente imposible.

No obstante, la falta de claridad y la imprevisibilidad del mundo cuántico significa que no tenemos que preocuparnos por esto.

8. Einstein dijo que Dios no juega a los dados. Resulta que no solo juega a los dados, sino que los arroja donde no podamos verlos

Einstein odiaba la imprevisibilidad del mundo microscópico descrito por la mecánica cuántica.

Sin embargo, los físicos cuánticos han demostrado que Einstein estaba equivocado y que, de hecho, el mundo microscópico es aún más extraño de lo que podría haber imaginado.