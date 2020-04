Nuevos stickers de WhatsApp: así los puedes descargar

Los nuevos stickers de WhatsApp ya están disponible y es muy sencillo descargarlos. Son los oficiales de la aplicación y fueron creados en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El pack, que compone 24 stickers, se llama 'Juntos en Casa' y puede ser muy útiles para estos tiempos de confinamiento por la pandemia. Las pegatinas fueron diseñadas para fortalecer a las personas que están solas, dar ánimos y reforzar lazos con familiares y amigos.

Los stickers están en 10 idiomas: español, alemán, árabe, francés, indonesio, inglés, italiano, portugués, ruso y turco.

Ve a un chat con un contacto y ve al recuadro donde escribes el texto del mensaje. Pícale al icono de emoji y luego el de stickers (una pegatina que está abajo). Pulsa el círculo que tiene un símbolo de + para acceder a a la lista de stickers. Busca el pack 'Juntos en casa'

Luego pulsa en el icono de flecha apuntando hacia abajo para descargarlo. También puedes pulsar en la barra donde están sos stickers y darle donde dice 'descargar'. Y listo, ya podrás disfrutar de ellos con tus contactos.

"Estos stickers pueden ser graciosos, educativos y universales, y traspasan las barreras del idioma y la edad", dice WhatsApp en su Blog Oficial.

We worked together with @WHO on a new 'Together at Home' sticker pack to help people stay connected throughout this moment and beyond. Send an air high five, celebrate our medical heroes, or show love to a personal hero in your life. Available now in your WhatsApp. pic.twitter.com/6xjKylYzRd

— WhatsApp Inc. (@WhatsApp) April 21, 2020