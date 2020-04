Covid-19: ¿Qué pasa si empresarios y trabajadores no llegan a un acuerdo en Ecuador?

Acuerdos entre trabajadores y empleadores es el eje principal del proyecto de ley económica urgente, que a propósito de la emergencia por el COVID 19 en Ecuador el Ejecutivo envió a la Asamblea.

Este documento denominado Proyecto de Ley de Emergencia Humanitaria sería entregado hoy 13 de abril.

El ministro de Finanzas, Richard Martínez, ha explicado que para evitar una "destrucción general de empresas y plazas de empleo será inevitable generar acuerdos cooperativos y equitativos entre las partes".

Acuerdos corporativos, la propuesta

Para evitar despidos se podrán acordar nuevos sueldos, jornadas diferentes de trabajo, extensiones de plazos de pagos, períodos de gracia para las deudas, reducciones de cánones de arriendo.

Pero, ¿qué pasaría si empresarios y trabajadores no llegan a un acuerdo?

Según el proyecto de ley, si las partes (empresa-empleados) no llegan a ningún acuerdo y las empresas deban cerrar sus puertas, éstas se "acogerán a un régimen de liquidación que tendrá una vigencia de dos o tres años".

Mientras las empresas atraviesen por el proceso de liquidación, los trabajadores recibirán sus salarios, dinero que saldría de la venta de los activos que entren en liquidación.

Para el sector público la fórmula es otra. Se buscarán acuerdos para reducir el peso de la nómina, minimizando despidos, según propone el proyecto.

“Hace falta flexibilidad para que las empresas se pongan de acuerdo con sus proveedores y con sus empleados en alternativas para atender esta falta de liquidez durante la cuarentena”, Walter Spurrier, director de Análisis Semanal.

“En Ecuador vivimos en el país de los cinco NO: No tenemos reservas internacionales. No tenemos acceso a los mercados de capital. No podemos expandir el crédito si no traemos los dólares de afuera porque estamos dolarizados y no podemos imprimir billetes y hay que traerlos”, el exdirector para América Latina del Banco Mundial, Augusto De La Torre.