El mensaje del Príncipe Harry a su esposa Meghan Markle por su cumpleaños #38

Este 04 de agosto Meghan Markle celebra sus 38 primaveras. Esta vez lo hace en compañía de su hijo Archie Mountbatten-Windsor y su esposo. En horas de la mañana, el príncipe Harry subió una fotografía de su esposa, a la nueva cuenta de Instagram de la pareja.

Con esta publicación, el duque vuelve a convertirse en el príncipe más romántico y cariñosos de la realeza. Además, en el texto que acompaña a la foto, Harry agradece a su esposa por unirse a la aventura de vivir con él.

"Wishing HRH The Duchess of Sussex a very Happy Birthday 🎂‘Happy Birthday to my amazing wife. Thank you for joining me on this adventure!’ – Love, H." "Deseando a la duquesa de Sussex un feliz cumpleaños 🎂‘Feliz cumpleaños a ti mi increíble esposa. Gracias por unirte a mí en esta aventura!’- Amor, H."

Instagram

Esta imagen fue compartida en Instagram. Ahí se los encuentra como: Sussexroyal- The official Instagram account of The Duke and Duchess of Sussex (La cuenta oficial de Instagram del Duque y la Duquesa de Sussex).

En algunas paginas de farándula mundial, se dijo que los Community Manager compartirían fotografías de la duquesa de Sussex por su cumpleaños. Pero sorprendió al mundo que la publicación la haya hecho el propio príncipe Harry, como una muestra más de amor para su amada esposa.

Hace más de 4 meses, la pareja decidió abrir su cuenta oficial en Instagram con el objetivo de compartir con los demás, al menos una parte de su diario vivir. En menos de un mes, los duques ya habían alcanzado más de un millón de seguidores.

Noticias de Meghan y Harry

Desde que la pareja real dio a conocer su romance, se convirtieron en una de las parejas más importantes en el mundo de la farándula real. A pesar, de que ha sido muy poca la información que juntos han hecho pública, esta cuenta les ha permitido llegar a más personas alrededor del mundo.

La pareja con sus diferentes decisiones han cambiado las reglas reales. Sin embargo, no han sido situaciones que perjudiquen su entorno familiar y han sido aceptadas sin mayor problema.

Ser parte de la comunidad en redes sociales fue otra decisión de la pareja y al principio se rumoraba que quien manejaba la cuenta era Meghan, peor ahora se conoce que son encargados especializados los que se encargan de esto.

Instagram

Hasta el momento, no se ha compartido detalle alguno sobre el festejo real de la duquesa. Las 38 primaveras de Meghan Markle,al igual que otras muchas actividades familiares las han hecho de forma íntima.

Sus fans y seguidores esperan que durante la tarde o en los próximo días, se compartan imágenes del cumpleaños de Meghan.. En algunos comentarios se puede leer peticiones para que suban fotos con su hijo Archie en brazos de su madre por este día tan especial.

Relacionado

Te puede interesar