Quito, Loja y Cuenca concentran el cáncer de piel en Ecuador

Hoy se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Piel. En Ecuador, estadísticas señalan que entre los años 2011 y 2013 (últimos datos oficiales) se presentaron 2.138 casos de esta patología.

Actualmente, Quito, Loja y Cuenca concentran los casos en su mayoría, principalmente, por la radiación solar.

Los hombres que viven en la capital tienen la tasa de incidencia más alta de desarrollar cáncer de piel, del 35,8%; mientras que la de las mujeres es del 31,2%.



Solo en 2018, Quito registró 600 casos de este tipo de cáncer.

“Es decir, en Quito por cada 100 mil personas, entre 31 y 35 podrían desarrollar cáncer de piel”, explica Wendy Morejón, galena de la Clínica Santa María.

Las tasas de incidencia de cáncer de piel en Loja, Cuenca y Guayaquil son del 32%, 28% y 22%, respectivamente.

Pero, ¿Por qué hay más casos de melanomas en la Sierra del país? La respuesta, según la Sociedad de Lucha contra el Cáncer (Solca) que atiende el 40% de los casos del país, es que las radiaciones ultravioletas, principal factor de riesgo, tienen mayor alcance en las zonas de mayor altura.



Tipos de cáncer

Los más comunes en Ecuador son el de células basales y el de celulas escamosas. Se forman en la cabeza, cuello, manos y brazos.

El más peligroso de los cánceres de piel es el melanoma, nace en las células que producen melanina, el pigmento de piel cabello y ojos que bloquea a los rayos ultravioletas.

Sobre el bloqueador solar, ¿qué cambios se han dado?

El Dr. José Ollague, dermatólogo, explicó que lo principal es que no se pueda aplicar más que un protector tiene por encima de 50, porque la gente tiende a pensar que ese número representa el porcentaje de protección, es decir, me protege un 50% del sol; sin embargo, ese número representa el número de minutos dentro de los cuales la piel no se pone roja.

Otro de los conceptos que tiene que entenderse es que los bloqueadores tienen que ser reutilizados varias veces al día y no son a prueba de agua sino resistentes al agua.



