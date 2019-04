F1 Gran Premio Azerbaiyán- Baku: Carrera dónde y a que hora ver En Vivo

El finlandés Valtteri Bottas de Mercedes iniciará primero este domingo en la formación de salida el Gran Premio de Azerbaiyán, la cuarta prueba del Mundial de F1. Esto lo logro luego de superar en una accidentada sesión de clasificación y por sólo 59 milésimas a su compañero de equipo, el británico Lewis Hamilton.

Vettel arrancará desde la tercera plaza y liderará la segunda fila justo por delante del holandés Max Verstappen (Red Bull), mientras que Leclerc, que había liderado las sesiones libres, se vio relegado a la quinta fila, junto al español Carlos Sainz (McLaren) y tras accidentarse durante la segunda ronda (Q2) de la sesión de clasificación.

El trazado del circuito fue diseñado por el arquitecto Herman Tike y tiene un aextencio de 6, 003 kilómetros, y además, posee alrededor de 20 curvas, son 51 vueltas que se corren. Hamilton de Mercedes se llevó el champang y la copa de este premio en el 2018, con un tiempo de 1:43:44.291. Mientras que Daniel Ricciardo con RedBull se llevó el primer lugar del podio en el 2017.

El Gran Premio Azerbaiyán se correrá en el circuito callejero de Baku, para Latinoamérica se lo podrá ver las 7.00 horas del 28 de abril en FoxSports Premium.

No one has yet converted to pole to victory in 2019. Will @ValtteriBottas be the first on Sunday?#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 #F1Starts pic.twitter.com/8CDY3zQQg0

— Formula 1 (@F1) April 27, 2019