De este capítulo de los Looney Tunes, es el origen del meme de Bugs Bunny

Bugs Bunny ha vuelto, y esta vez en forma de meme. El conejo de los Looney Tunes ha adquirido gran protagonismo en los últimos meses en todas la redes sociales. Los cibernautas han parodiado una imagen dónde el popular personaje aparece con los labios sobresalientes, tocándose el paladar con la lengua en la mayoría de los casos con la inscripción ‘NO’.

Abogados de Julian Assange presentan denuncia por extorsión en un juzgado español Los abogados del fundador del fundador de WikiLeaks, Julian Assange demandaron aún grupo de españoles por extorsión

Sin embargo, lo que muchos ignoran es que en realidad el conejo esta realizando una acción más no diciendo ‘NO’. Esta imagen proviene del episodio de los Looney Tunes denominado The Big Snooze en español La Gran Siesta, ahí el conejo blanco no se encuentra negando algo, sino que está a punto de beber un líquido de una botella.

En el episodio, sé ve cómo Bunny cae desde el cielo y, para evitar el impacto, saca una botella de Hare Tonicy que bebe, y le permite mantenerse en el aire.

omg. Por fin encontré de dónde viene el meme de "no" de Bugs Bunny, lol. (fun fact: ni siquiera está diciendo "no" en la escena original) pic.twitter.com/u62uJZ9jVV — ◄【 D α и ı e ł 】► (@luddano) April 25, 2019

Algunos internautas han seguido parodiando con la imagen dándole innumerables connotaciones. Cabe recordar que Bugs no solo fue adaptada a este meme, si no que ya ha tenido varios con imágenes de otros capítulos, como cuando él es Rey.





Publicidad





Relacionado