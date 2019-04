Xavier López alias “Chabelo” se sometió a una cirugía y desmiente especulaciones

El actor y presentador mexicano Xavier López alias 'Chabelo' descartó encontrarse grave o en estado de emergencia como se habría estado especulando. Él aseguró que se sometió a una cirugía planificada que le impidió estar en la conferencia de prensa para presentar la cinta donde actuar llamada El Complot Mongol.

'El amigo de todos los niños’, nombre por el cual también se lo conoce a Chabelo, por medio de su cuenta Facebook, escribió un mensaje para hablar de su estado de salud.

"Que no les cuenten cuentos chinos, no estoy ni grave ni de emergencia, simplemente recuperándome de una operación programada. Me hubiera encantado estar con mis compañeros de #elcomplotmongol en la conferencia, ¡Gracias por preocuparse!". Así escribió el actor de 70 años en su muro de Facebook

El mensaje aclaró la especulación que rondaba en internet, que decía que Chabelo se encontraba en un estado critico de salud.

En la conferencia de prensa, de la nueva película, el director Sebastián del Amo respondió que Chabelo se ausentó del encuentro con los medios por una operación de espalda, pero no dio más detalles de la intervención. No obstante, el cineasta no específico que la cirugía no requería que fuera internado.

El Complot Mongol

Chabelo" formó parte del elenco de El Complot Mongol, adaptación cinematográfica de la novela de Rafael Bernal Damián Alcázar y Bárbara Mori fueron elegidos por Sebastián del Amo para protagonizar la historia ambientada en el barrio chino de la Ciudad de México, con el tema de la Guerra Fría de fondo.

