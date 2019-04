Madre de Julian Assange acusa a Lenín Moreno de "engañoso, podrido traidor”

El Gobierno de Ecuador anunció retirar la ciudadanía y asilo al fundador de Wikileaks, Julian Assange, tras "la conducta irrespetuosa y agresiva” que han mantenido Assange en la embajada de Ecuador en el Reino Unido. Al tiempo Christine Assange‏, madre del activista informático arremetió por medio de sus redes sociales contra el presidente del Ecuador Lenín Moreno.

Por medio del su cuenta de Twitter, Christine manifestó contra el presidente ecuatoriano por la retención de Assange :

Shame on you @Lenin #Moreno!

May the Ecuadorean people seek vengeance upon you, you dirty, deceitful, rotten traitor!

May the face of my suffering son haunt your sleepless nights..

And may your soul writhe forever in torturous Purgatory as you have tortured my beloved son! https://t.co/a7ozvNDSrB

— Mrs. Christine Assange (@AssangeMrs) April 11, 2019