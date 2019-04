WrestleMania 35: sujeto intento golpear a Bret Hart

Sin previa planificación y sin guión el sábado 6 de marzo, sucedió uno de los momentos más tensos de la historia de la WWE. En medio de una ceremonia, una de las principales leyendas de la categoría, Bret Hart fue atacado por un aficionado que esquivó la seguridad y logró saltar al cuadrilátero.

El sujeto que ingresó al cuadrilátero para derribar a la leyenda de las luchas, fue identificado como Zachary Madsen de 26 años de Nebraska, según informó la cadena CBS. La Policía señala que el joven enfrentará dos cargos: uno por entrada ilegal y otro de delito menor por violación de la ley local.

The attack on Bret Hart & Natalya.

What a disgusting act. #WWEHOF pic.twitter.com/3IwjyhMGzX — WΞ FIGHT. WΞ OVΞRCOMΞ. WΞ BΞLIΞVΞ. (@AhYezzir) April 7, 2019



La transición por televisión se cortó cuando comenzó la agresión, pero el hecho se ha viralizado en redes sociales. Allí se puede ver cómo Shane McMahon, Curtis Axel, Heath Slater, Davey Boy Smith Jr., Travis Browne (pareja de la campeona de RAW Ronda Cousey y ex luchador de UFC), The New Day, Titus O'Neil y el propio Bret retuvieron al invasor.

Bret Hart tiene 61 años y es conocido como "The Hitman". Durante su etapa como luchador sumó 7 títulos mundiales en diferentes categorías y desde 2006 que forma parte del Salón de la Fama.

