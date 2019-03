La noche del 30 de marzo se festejará ‘La hora de la Tierra’

En un intento por concientizar a la población mundial de adoptar medidas frente a los cambios climáticos debido a los gases invernaderos, la noche del último sábado de marzo de cada año la luces del planeta se apagan para reflejar el impacto que tiene el gasto energético en cada uno de los países.

Esta edición número 13 esta organizada por ONG WWF, la cual pide apagar las luces entre las 20:30 y las 21:30 locales. La primera Hora se celebró en Sídney el 31 de marzo de 2007, entre las 19:30 y las 20:30 horas. El ahorro de energía en la ciudad durante ese tiempo se estimó entre el 2,1 % y el 10,2 %, mientras que la participación de los habitantes se calculó en 2,2 millones.

Our 🌎 is tired of us misusing its resources!

This #EarthHour, join millions around the world to turn off the lights and to stand up for our only home.

Our 🌍's gain is everyone’s gain. Every action counts!#Connect2Earth #ZeroHunger pic.twitter.com/NdXOaNomFB

— FAO (@FAO) March 30, 2019