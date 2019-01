Rafael Nadal fue aplastado por Novak Djokovic quien se consagró campeón del Abierto de Australia

El tenista serbio Novak Djokovic admitió que su actuación en la final del Abierto de Australia, está en la cima de todas las finales que ha disputado en torneos del 'Grand Slam'. El serbio, que ya tenía asegurado seguir como número uno del ranking sin importar el resultado de la final de este domingo, fue contundente y se impuso ante su escolta en la clasificación por 6-3, 6-2 y 6-3 .

La primacía de Djokovic se estableció desde el primer set. Con un tenis sólido y casi sin fisuras en todos los aspectos del juego, sobrepasó a un Nadal contrariado. "Nole" solo perdió un punto con su saque en un parcial que ganó por 6-3. el partido. El número uno del mundo no flaqueó ni le dio chances a su rival de tener un atisbo de recuperación. Quebró dos veces y se impuso por 6-2 en el segundo set. El partido duró dos horas y seis minutos.

Djokovic, quien no cedió ningún servicio en todo el partido, comentó que "la clave del partido fue empezar concentrado y consiguiendo una rotura".

Por otro lado el español explicó que para haber competido durante su contundente derrota ante el serbio Novak Djokovic, debía tener un extra de físico y velocidad que no tuvo como consecuencia de su largo periodo sin competir antes del 'major' australiano.

"Hoy he jugado contra un rival que ha sido mejor. A parte de que hoy no he jugado al mismo nivel que en los anteriores partidos, he necesitado un extra de velocidad de bolas para hacerle ver que sus buenos golpes tenían una respuesta", comentó el balear, quien aterrizó en Melbourne tras permanecer desde septiembre sin disputar ningún partido oficial como consecuencia de una lesión en la rodilla y el tobillo.