El asesinato se castiga hasta con 26 años cárcel en Ecuador, ¿es suficiente?

En Ecuador el asesinato se castiga hasta con 26 años de cárcel, según el Código Penal, sin embargo, el lamentable crimen contra un taxista en Ambato y el asesinato de una madre y su hijo en Loja, han levantado las voces ciudadanas que piden que seaumenten las penas para este tipo de delitos, además, que se considere la pena de muerte.

Le consultamos a varios especialista sobre este tema. Los criterios tienen similitud.

Para el doctor en derecho Ricardo Gómez, en la Constitución del Ecuador aprobada en 2008 se garantiza el derecho a la vida y a la integridad física en su Artículo 66: “que reconoce y garantiza a las personas: el derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte”.

“Desde la Carta Magna ya se delinea que en Ecuador no puede existir la pena de muerte, y para cambiar aquello habría que reformar la Constitución, cosa que no sería procedente en los actuales momentos”, precisa Gómez.

Para el sociólogo, Martín Macías, la realidad demuestra que la pena de muerte no es preventiva del crimen.

“Si vemos, por ejemplo, la realidad del primer mundo como EEUU podemos comprender que el hecho de que existe allá la pena de muerte en 32 de sus estados, los crímenes graves como el asesinato no se han reducido, al contrario, es el país donde aumentan año a año los delitos”, explica el sociólogo.

La pena de muerte de a poco se la va erradicando en el mundo. Por ley o de facto, ya la han abolido 160 países. En América del Sur y Europa virtualmente no existe.

El sistema judicial

¿Está preparado el Ecuador para establecer la pena de muerte?

La abogada Carmen Ramírez cree que el sistema judicial ecuatoriano no ha sido lo suficientemente transparente y “la falta de recursos para defenderse dejaría los pobres y miembros de minorías raciales con más probabilidades de ser condenados a muerte”, considera.

Además, Ecuador cuenta con un sistema de rehabilitación social y no solo penitenciario, es decir, los presos no solo van a la cárcel a pagar delitos, el objetivo es que cambien para bien, y puedan ser incluidos nuevamente a la sociedad, con la implementación de los programas de rehabilitación que se ejecutan en los centros.

“La pena de muerte no sería la ruta para reducir el número de asesinatos o violaciones, porque no contamos con un sistema judicial cien por ciento transparente ni con jueces imparciales. Primero, habría que reformar al sistema judicial”, agrega Ramírez.

Dos casos conmocionan al país y con marchas piden justicia

Un delincuente asesinó cruelmente de 16 cuchilladas al taxista Manuel Alarcón, de 54 años. El hecho fue filmado en un video cuya difusión conmocionó a la ciudadanía ecuatoriana y permitió su captura.

Por ello, la Unión de Taxistas de Tungurahua ha programado la Marcha por la Paz y Solidaridad, para hoy.Los asistentes recorrerán las principales calles de Ambato en rechazo y repudio a lo ocurrido.Otro de los casos que ha conmocionado al país en los últimos días es el asesinato de una madre y su hijo en Loja.

Víctor Araus, titular de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Desapariciones, Extorsión y Secuestros de Personas (Dinased), indicó en rueda de prensa que en el caso del asesinato de Jackeline Reinoso y Jonathan Ezequiel, “la motivación sería sentimental y se identificó problemas de violencia”.

“La víctima no había sido reportada como desaparecida, sino que el día viernes ( 4 de mayo), en que se ubicó el cuerpo (de la mujer), tuvimos conocimiento de que esta persona estaba desaparecida”, dijo Peña.

Por este caso, una marcha con más de cien personas recorrió ayer el centro de Loja para pedir severas sanciones para quienes han cometido delitos contra mujeres y niños en la localidad.

Las autoridades indicaron que, en lo que va del año, se registran 29 casos de femicidio en el país, de los cuales el 85% han sido resueltos y el 15% tienen boletas de detención. En el mismo período del 2017 hubo 44 femicidios.