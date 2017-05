Supuesta indigente fue descubierta en 'lujoso' auto

Un video donde se evidencia el fraude de una mujer que se hacía pasar por indigente, se ha vuelto viral. La mujer de 40 años pedía dinero a los autos que se detenían ante un semáforo en la ciudad de Richmond, Virginia, según craveonline.com.

Un ciudadano que notó la estafa de la supuesta indigente la siguió hasta su auto, se trataba de un FIAT 500X Easy 2016.

“¿Cuánto has conseguido hoy? ¿Cuánto tienes en la bolsa?”, le pregunta el autor del video. La mujer amenaza con llamar a la policía e incluso se acerca a un restaurante de comida rápida. “Esta gente no me deja en paz”, le dice a una empleada del establecimiento.

La mujer se defiende diciendo que padece una discapacidad, sin embargo no detalla cuál.

La policía la ha identificado a la supuesta indigente como Micha Leigh Domínguez, después de ser arrestada por protagonizar otro incidente que incluía una agresión a una mujer que conducía por la vía donde la mujer pedía dinero.