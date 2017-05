Kim Kardashian publica 'inapropiada' imagen

Kim Kardashian compartió en sus redes sociales una imagen donde se la observa junto a Kendall Jenner y Ariana Grande, a propósito del atentado terrorista que ocurrió en el Manchester Arena, Reino Unido, el 22 de mayo.

El homenaje que Kim Kardashian realizó a las 22 víctimas del ataque, a través de una fotografía donde se la observa de fiesta con Ariana Grande, resultó inapropiado y recibió miles de críticas en las redes sociales.

En la imagen que compartió Kardashian se la observa divertida y sonriente durante una presentación de Kanye West en 2016. “Estoy rezando por todos en Manchester”, ha expresado la famosa.

La socialité borró el post de su cuenta de Twitter minutos después. Sin embargo algunos de los seguidores no perdonaron el error de Kardashian y tomaron captura de su error.

@KimKardashian We're never going to forget when you posted an inappropriate pic and made the #Manchesterbombing all about you. (Screenshots are forever.) pic.twitter.com/lsZlptqWio

— Stephanie Sidley (@StephanieSidley) May 23, 2017