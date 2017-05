Máquina del tiempo sería matemáticamente posible

Ben Tippet y David Tsang son los responsables de una investigación que propone un modelo matemático para una potencial máquina del tiempo, que permitiría moverse en tiempo-espacio gracias a la “manipulación” de la gravedad, según Infobae.

La revista Journal Classical and Quantum Gravity publicó un artículo que sostiene que los viajes en el tiempo son “matemáticamente posibles”, los investigadores explican que “Nuestro modelo de una máquina del tiempo usa las curvaturas del espacio-tiempo provocadas por la gravedad para que el tiempo no sea una línea recta”.

El nombre de la posible máquina del tiempo es TARDIS, que significa Tiempo Y Dimensiones Relativas en el Espacio, estaría apoyada en la teoría general de la relatividad de Albert Einstein.

La base de la máquina del tiempo estaría en la creación de una burbuja en un contexto en el que la fuerza de gravedad sea muy alta y alcance una velocidad superior a la luz, los usuarios viajarían en el tiempo ya que la nave se desplazaría hacia adelante y hacia atrás en un camino circular.

Sin embargo los investigadores advirtieron que construir tal burbuja hoy no es posible porque requeriría de materiales tan extraños que aún no se conocen. “Si bien es matemáticamente posible, aún no podemos construir la máquina del tiempo porque necesitamos materiales, conocidos como materiales exóticos, para curvar el espacio-tiempo, que todavía no se descubrieron”, agregaron.

La investigación presenta un nuevo descubrimiento en el esfuerzo de viajar en el tiempo; una idea que se estudia desde 1949.