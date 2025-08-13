U. Católica (E) vs Libertad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Liga Pro

El juego entre U. Católica (E) y Libertad se disputará el próximo sábado 16 de agosto por la fecha 25 de la Liga Pro, a partir de las 16:30 horas en el estadio el Coloso de El Batán.
Así llegan U. Católica (E) y Libertad
Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.
Últimos resultados de U. Católica (E) en partidos de la Liga Pro
En la fecha anterior, U. Católica (E) se fue con un solo punto al conseguir un empate por 1 frente a Orense. Con 3 triunfos y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 16 goles marcados y con 8 en contra en esos partidos.
Últimos resultados de Libertad en partidos de la Liga Pro
En la jornada anterior, Libertad derrotó 2-1 a Mushuc Runa. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 7 goles y le marcaron 5 en su arco.
Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 28 de abril, en Fase Inicial del torneo Ecuador - Liga Pro 2025, y Libertad lo ganó por 3 a 1.
Próximos partidos de U. Católica (E) en Ecuador - Liga Pro 2025
- Fecha 26: vs Técnico Universitario: 24 de agosto - 18:00 horas
- Fecha 27: vs Barcelona: 31 de agosto - 18:00 horas
- Fecha 28: vs Delfín: 13 de septiembre - 16:30 horas
- Fecha 29: vs Liga de Quito: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Deportivo Cuenca: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Libertad en Ecuador - Liga Pro 2025
- Fecha 26: vs Aucas: 22 de agosto - 19:00 horas
- Fecha 27: vs Delfín: 1 de septiembre - 19:00 horas
- Fecha 28: vs Liga de Quito: 12 de septiembre - 19:00 horas
- Fecha 29: vs Macará: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Vinotinto Ecuador: Fecha y horario a confirmar
Horario U. Católica (E) y Libertad, según país
- Argentina: 18:30 horas
- Colombia y Perú: 16:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 17:30 horas