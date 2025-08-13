“¡Renace el 10!” Neymar rompe su propia sequía con una racha que enciende a Brasil

Los últimos años han sido una dura prueba para la leyenda brasileña. Neymar Jr. ha librado una batalla contra sí mismo, buscando recuperar la forma física que le permitiera tener continuidad en el campo. Ahora, como un ave fénix, ha regresado con fuerza, disputando los 90 minutos en la victoria del Santos ante Cruzeiro por la fecha 19 del Brasileirão.

Este ha sido un regreso triunfal: por primera vez en tres años, Neymar logra jugar seis partidos consecutivos, algo que no conseguía desde su etapa previa a las lesiones que marcaron su carrera reciente.

Neymar no se rinde y sigue en el juego Fuente: @neymarjr

Más que una victoria: las estadísticas de Neymar con Santos confirman su buen momento

Durante el encuentro, Neymar no logró anotar ni asistir, pero lo que más llamó la atención fue su condición física. El ritmo, la resistencia y la presencia en el campo fueron señales claras de que está volviendo a su mejor nivel, algo que no se veía desde 2022.

Estadísticas de Neymar Jr - Santos vs Cruzeiro

2 tiros desviados

1/1 regate completo

22 de 27 pases completados (81%)

6 duelos ganados de 8

14 posesiones perdidas

Si bien no brilló en cifras ofensivas, su participación constante, precisión en los pases y control en los duelos físicos reflejan un Neymar mucho más enfocado y preparado seguir.

¿Puede regresar Neymar a la Selección Brasileña?

Neymar el 10 mágico de Brasil Fuente:@njdmarlon

En este contexto, todas las miradas se posan en Carlo Ancelotti. Si Neymar mantiene este ritmo, no solo podría volver a vestir la camiseta de la Canarinha, sino convertirse en una pieza clave de cara a las Eliminatorias y, especialmente, al Mundial 2026.

Con talento de sobra y ahora una condición física que vuelve a estabilizarse, el 10 brasileño podría estar escribiendo un nuevo capítulo en su leyenda.