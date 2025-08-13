Mushuc Runa vs Aucas: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Liga Pro

Mushuc Runa recibirá a Aucas, en el marco de la fecha 25 de la Liga Pro, el próximo sábado 16 de agosto a partir de las 14:00 horas, en el estadio el Olímpico de Riobamba.

Así llegan Mushuc Runa y Aucas

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Mushuc Runa en partidos de la Liga Pro

Mushuc Runa sufrió un duro golpe al caer 1 a 2 en la ultima jornada ante Libertad. En los duelos previos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 3. Durante esas jornadas, le han hecho 7 goles y ha marcado 3 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Aucas en partidos de la Liga Pro

Aucas viene de derrotar a Liga de Quito con un marcador 1 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 2 oportunidades y resultó perdedor en 2 ocasiones. Anotó 7 goles y le han convertido 9 en su arco.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 1 empate y 3 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 27 de abril, en Fase Inicial del torneo Ecuador - Liga Pro 2025, y el marcador favoreció a Aucas con un marcador de 2-0.





Próximos partidos de Mushuc Runa en Ecuador - Liga Pro 2025

Fecha 26: vs Macará: 23 de agosto - 14:00 horas Fecha 27: vs Manta F.C.: 30 de agosto - 16:30 horas Fecha 28: vs Orense: 13 de septiembre - 19:00 horas Fecha 29: vs Independiente del Valle: Fecha y horario a confirmar Fecha 30: vs El Nacional: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Aucas en Ecuador - Liga Pro 2025

Fecha 26: vs Libertad: 22 de agosto - 19:00 horas Fecha 27: vs Emelec: 30 de agosto - 19:00 horas Fecha 28: vs Manta F.C.: 15 de septiembre - 19:00 horas Fecha 29: vs Orense: Fecha y horario a confirmar Fecha 30: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Horario Mushuc Runa y Aucas, según país