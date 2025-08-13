El único jugador que supera a Cristiano Ronaldo en fortuna, es 20 veces más rico

Faiq Bolkiah, futbolista profesional y miembro de la familia real de Brunei, es reconocido como el jugador con mayor fortuna en el mundo, superando incluso a Cristiano Ronaldo.

Su riqueza se estima en aproximadamente 20 mil millones de dólares, una cifra que eclipsa los logros financieros de otros futbolistas de renombre.

¿Cómo ha acumulado Faiq Bolkiah su fortuna?

Faiq Bolkiah (Photo by Plumb Images/Leicester City FC via Getty Images) (Plumb Images/Leicester City FC via Getty Imag)

La mayor parte de la riqueza de Faiq proviene de su linaje real. Es hijo del príncipe Jefri Bolkiah y sobrino del sultán Hassanal Bolkiah, lo que le otorga acceso a los vastos recursos del Estado de Brunei.

A pesar de su prominente posición, Faiq ha intentado forjar su propio camino en el fútbol, jugando en equipos como el Chelsea y el Leicester City en categorías juveniles, y más recientemente en el Ratchaburi de Tailandia.

Faiq Bolkiah (Photo by Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images) (Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images)

¿Cuál es el patrimonio de Cristiano Ronaldo?

Por otro lado, Cristiano Ronaldo, uno de los futbolistas más exitosos y reconocidos del mundo, ha acumulado una fortuna estimada entre 275 y 800 millones de dólares, según diversas fuentes.

Su riqueza proviene de contratos millonarios con clubes como Al Nassr, acuerdos de patrocinio con marcas como Nike, y su propia línea de productos CR7. Además, su presencia en redes sociales y otras inversiones han consolidado su estatus como un ícono global del deporte y los negocios.

¿Qué significa esta diferencia en sus fortunas?