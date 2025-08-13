El duelo de ida fue para Independiente del Valle

La suerte del partido en la llave 7 de la Copa Sudamericana quedó sellada con una única anotación de Ind. del Valle, que aseguró su victoria por 1-0 ante Mushuc Runa en el estadio Banco Guayaquil. Fue Claudio Paul Spinelli quien marcó el gol para Ind. del Valle en el minuto 18 del primer tiempo.

PUBLICIDAD

El delantero conectó de cabeza y venció al portero rival tras un pase de Patrik Mercado.

El mejor jugador del partido fue Claudio Paul Spinelli. El atacante de Independiente del Valle anotó 1 gol, disparó al arco contrario en 3 oportunidades y efectuó 14 pases correctos.

Jordy Alcívar fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Independiente del Valle fue preciso con 33 pases efectivos, robó 5 pelotas y buscó 5 veces el arco contrario.

El técnico de Ind. del Valle, Javier Rabanal, propuso una formación 4-5-1 con Guido Villar en el arco; Matías Fernández, Mateo Carabajal, Richard Schunke y Gustavo Cortez en la línea defensiva; Jordy Alcívar, Patrik Mercado, Darwin Guagua, Juan Cazares y Aron Rodríguez en el medio; y Claudio Paul Spinelli en el ataque.

Por su parte, el equipo de Paúl Vélez salió a la cancha con un esquema 4-5-1 con Rodrigo Formento bajo los tres palos; Kevin Peralta, Dennys Quintero, Bryan Bentaberry y Glendys Mina en defensa; Carlos Orejuela, Nicolás Dávila, Stiven Tapiero, Ángel Gracia y Joaquín Vergés en la mitad de cancha; y Jonathan Dos Santos en la delantera.

Gery Vargas Carreño fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Banco Guayaquil.

El triunfo conseguido este martes le permite a Ind. del Valle llegar con cierta tranquilidad para enfrentar a Mushuc Runa el próximo martes 19 de agosto, en el partido que definirá el pasaje a Cuartos de Final.

Cambios en Independiente del Valle

61' 2T - Salió Patrik Mercado por Renato Ibarra 87' 2T - Salió Juan Cazares por Junior Sornoza

Amonestados en Independiente del Valle:

13' 1T Patrik Mercado (Conducta antideportiva), 10' 2T Mateo Carabajal (Conducta antideportiva) y 37' 2T Darwin Guagua (Demorar el juego)





Cambios en Mushuc Runa

45' 2T - Salió Joaquín Vergés por Robert Burbano 71' 2T - Salieron Glendys Mina por Cristian Penilla y Ángel Gracia por Jhonnier Chalá 81' 2T - Salió Carlos Orejuela por Bágner Delgado 82' 2T - Salieron Stiven Tapiero por Luis Arce y Darwin Guagua por Jhegson Méndez

Amonestados en Mushuc Runa:

20' 1T Glendys Mina (Conducta antideportiva), 29' 1T Ángel Gracia (Conducta antideportiva), 20' 2T Stiven Tapiero (Conducta antideportiva), 25' 2T Robert Burbano (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 44' 2T Cristian Penilla (Conducta antideportiva)



