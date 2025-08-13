Con Ricardo Adé recuperado, Liga (Q) visita al Botafogo por Copa Libertadores

Los hinchas de Liga recibieron al equipo albo que intentará salir bien parado del estadio Nilton Santos para asumir el juego de vuelta en Quito, el 21 de agosto de 2025. Foto: LDU Oficial

Liga de Quito, club capitalino que ganó el grupo C en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025, empieza desde hoy las instancias más importantes del torneo internacional con miras a ganarlo por segunda vez, como lo logró en 2008, aquella inolvidable noche en el estadio Maracaná.

El conjunto universitario entrena en Río de Janeiro para enfrentar la tarde del jueves 14 de agosto (17h00), el juego de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores nada más y nada menos que ante el Botafogo, rival de Liga en los torneos foráneos de los últimos tres años. Cabe recordar que el equipo brasileño es el campeón vigente de la Copa Libertadores.

El juego ante los brasileños será en el estadio olímpico Nilton Santos y será dirigido por el árbitro colombiano Wilmar Roldán. El DT de Botafogo está jugando sus primeros partidos con el equipo ‘carioca’ y se trata de Davide Ancelotti, hijo del profesor del Real Madrid, Carlo Ancelotti.

El conjunto quiteño dirigido por Tiago Nunes ha hecho todo lo posible para que el defensor Ricardo Adé llegue bien para este crucial partido en Brasil. El haitiano no estuvo con Liga en la derrota frente al Aucas a causa de una recarga muscular, pero se ha confirmado que viajó hacia Brasil y está disponible para que Nunes lo ponga a dirigir el sistema defensivo de Liga. El cuadro ‘albo’ necesitó muchísimo al haitiano en la cancha del ‘Papá’ Aucas.

Los ‘azucenas’ cuentan con un ‘Conejito’ Ramírez inspirado y con sus delanteros Estrada, Medina y Cabeza en un nivel óptimo. Además, Gonzalo Valle se perfila para cuidar el marco en Río de Janeiro.

De su lado, el conjunto brasileño ha gastado USD 62 millones en este semestre para traer nuevas figuras pensando en un posible bicampeonato en la Copa Libertadores.

El arquero Neto, Alexander Barboza, el venezolano Jefferson Savarino, Arthur Cabral y Artur son algunos nombres que forman parte del poderío del equipo ‘carioca’ que tuvo una aceptable participación en el Mundial de Clubes en Estados Unidos, y viene de golear 5-0 a Fortaleza en el Brasileirao. Todo está listo para un gran partido en el Nilton Santos que tendrá una gran cantidad de hinchas ‘cariocas’.