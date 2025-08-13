Así era la vida de CR7, décadas antes de entregar un anillo de 5 millones a Georgina

Cristiano Ronaldo nació en Funchal, Madeira, en una familia modesta: su padre era jardinero municipal y utilero, y su madre trabajaba como cocinera y limpiadora. Compartía habitación con sus hermanos y su infancia no tuvo lujos.

Pero su talento lo llevó a superar obstáculos como una operación de corazón en la adolescencia, hasta convertirse en uno de los deportistas más reconocidos del planeta. Hoy, ese camino lo llevó a regalar un anillo de compromiso valuado en cerca de USD 5 millones a Georgina Rodríguez.

¿Cómo fueron los primeros años de Ronaldo y qué lo marcó?

Criado en un entorno de precariedad, Ronaldo se inició en el fútbol jugando informalmente en la calle, antes de unirse al club Andorinha, donde su padre trabajaba como utilero. Luego pasó a Nacional y finalmente al Sporting CP, lo que marcó su salto al profesionalismo. Enfrentó dificultades como la separación de su familia y una cirugía cardíaca que puso en riesgo su carrera, pero su pasión y talento lo hicieron seguir adelante.

¿Cómo amasó su fortuna desde esos orígenes?

Ronaldo construyó su imperio económico a través del fútbol, contratos millonarios, patrocinios y negocios personales. Hoy es el deportista mejor pagado, con un patrimonio estimado entre USD 600 y 700 millones, según medios especializados.

Además, sus inversiones incluyen casas de lujo, negocios de moda (CR7), hoteles, fragancias y acuerdos récord como el contrato de USD 700 millones con Al Nassr, así como un acuerdo vitalicio con Nike por USD 1.000 millones.

El anillo de compromiso, de varios millones de dólares, simboliza no solo el éxito deportivo, sino una evolución para una vida que comenzó sin comodidades, construida con disciplina, sacrificio y una visión de marca global. El pronunciado contraste entre su niñez humilde y su presente próspero refleja su extraordinaria transformación personal y profesional.